Do 87-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Przekonywał, że jej pieniądze są zagrożone, a on ma je ochronić. Zmanipulowana podczas rozmowy 87-latka z Bielan, przekazała oszustom oszczędności swojego życia. Straciła 160 tysięcy złotych.

Na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił nieznany mężczyzna przedstawiający się jako pracownik banku. "Znał nazwisko osoby, z którą rozmawia. Poinformował seniorkę, że pieniądze, które ma w domu, są zagrożone i musi je przekazać mężczyźnie z banku, który do niej przyjdzie, w przeciwnym razie może być włamanie do jej mieszkania i kradzież tych pieniędzy" - poinformowała w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Jak nie dać się oszukać?

Funkcjonariusze przestrzegają, by być ostrożnym w kontakcie z nieznajomą osobą, nie wpuszczać jej do domu, nie przekazywać pieniędzy, ani nie przelewać ich na podane konta. Nie należy też ufać osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub przyjaciół. Najlepiej taką informację sprawdzić u źródła i upewnić się czy osoba ta rzeczywiście potrzebuje pomocy. Policjanci podkreślili, by nie działać w pośpiechu, a ewentualne terminy udzielenia pożyczki przesunąć o kilka dni.