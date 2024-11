Przy pomniku smoleńskim zatrzymano mężczyznę z bronią

"Policjanci realizujący zabezpieczenie wydarzeń w rejonie Pl. Piłsudskiego w Warszawie, tuż przed godziną 22:00 zatrzymali 70-letniego mężczyznę, który w zgromadzeniu posiadał przedmiot wyglądający na długą broń pneumatyczną. Czynności w toku. To już druga osoba z bronią zatrzymana przez stołecznych policjantów w ostatnich dwóch dniach w tym miejscu" - napisała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji w Warszawie.

Kolejny tego typu incydent

Niedzielne wydarzenie to kolejny tego typu incydent. W sobotę o godzinie 13.20 do Komendy Stołecznej Policji wpłynęła wiadomość, że nieznany mężczyzna wszedł na pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie i ma przy sobie przedmiot przypominający broń. Groził, że jeżeli służby do niego podejdą, popełni samobójstwo. Z mężczyzną trwały negocjacje, na miejscu byli policyjni negocjatorzy i kontrterroryści.