Pracownik domu kultury i muzyk zmarł po brutalnym pobiciu w centrum Warszawy

"Kilkanaście ciosów w głowę"

Jak poinformował nas Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo prowadzone jest przeciwko Sylwestrowi A. "Podejrzanemu o to, że w dniu 27 czerwca 2024 roku przy ulicy Emilii Plater 41 w Warszawie kilkunastokrotnie uderzył w głowę Witolda Wójtowicza czym spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci nagłego zatrzymania krążenia, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu. W jej następstwie pokrzywdzony zmarł" - poinformował nas Piotr Skiba.

Chodzi o czyn opisany w artykule 156 paragraf 1 Kodeksu karnego (punkty 2 i 3), który mówi, że za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu można trafić do więzienia na co najmniej pięć lat, a nawet dożywotnio, jeśli skutkiem jest śmierć człowieka.

Sprawca i pokrzywdzony nie znali się. Do wydawanych posiłków utworzyła się znaczna kolejka. "W pewnym momencie między sprawcą a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki, której powodem było to, że pokrzywdzony zwrócił uwagę podejrzanemu, że ten wepchnął się przed niego do kolejki. Podejrzany zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu kilkanaście ciosów w głowę. W pewnym momencie pokrzywdzony osunął się na ziemię i stracił przytomność" - przekazał prokurator.