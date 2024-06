Zarzut uśmiercenia psa, znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 42-latek z Targówka. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu więzienie.

Dodała, że funkcjonariusze w mieszkaniu znaleźli rannego i wystraszonego kota, którego mężczyzna zamknął w nagrzanym piekarniku. - Zwierzę ocalało dzięki reakcji obecnej tam kobiety. Policjanci umieścili kota w transporterze i wynieśli go przed blok, gdzie go napoili. Kot trafił do schroniska - podała Onyszko.