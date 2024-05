O przygotowaniach do wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie i Kamionku dyrektor ZDM mówił pod koniec kwietnia. - Trwa bardzo duży przetarg na dostawę parkometrów. To w tej chwili jeden z większych przetargów w Europie - powiedział.

Rada Warszawy, głosami KO i Lewicy, jeszcze w marcu ubiegłego roku zdecydowała, że Saska Kępa i Kamionek zostaną włączone do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W kwietniu ich decyzję podważył ówczesny wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, powołując się na błędy formalne. Stołeczny ratusz zaskarżył jego rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po stronie władz Warszawy. Wojewoda nie odpuścił i w ostatnich dniach swojego urzędowania złożył skargę kasacyjną do wyższej instancji (formalnie rzecz biorąc pod dokumentem podpisał się jego zastępca). Następca Bocheńskiego Mariusz Frankowski początkowo przymierzał do podtrzymania decyzji poprzednika, ale ostatecznie zmienił zdanie. Skargę wycofał, czym dał zielone światło do wdrażania strefy.