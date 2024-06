"Wolność i tolerancja wobec mniejszości to również hasło zgromadzenia i przemarszu, które zostało zaplanowane u zbiegu ulicy Emilii Plater i Alej Jerozolimskich. Uczestniczy wydarzenie zaczną gromadzić się około godziny 12:00, a o 14:00 planowany jest przemarsz. Jego trasa została zaplanowana: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Senatorską, przez plac Bankowy do alei 'Solidarności', aleją Jana Pawła II, Świętokrzyską do Emilii Plater. Koniec zgromadzenia o godzinie 18:00" - zapowiedział stołeczny ratusz.