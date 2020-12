Odnaleziony w nowojorskich magazynach obraz Gottlieba trafił do muzeum POLIN

Polsko-żydowski malarz Maurycy Gottlieb namalował dzieło w 1874 roku. Pod koniec XIX wieku zakupił go – z pomocą sekretarza Jana Matejki – "obywatel ziemski z Królestwa". Następnie, do 1936 roku, dzieło znajdowało się w zbiorach Jakoba Felsena w Wiedniu, by na koniec trafić do kolekcji prywatnej w Nowym Jorku. Tajemnicą pozostają okoliczności, w jakich odnalazł się po latach za oceanem. Niedawno kupił go na aukcji anonimowy kolekcjoner i przekazał w depozyt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obraz właśnie trafił właśnie do instytucji.