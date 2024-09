Mieszkańcy chcą zakazu sprzedaży alkoholu, prezydent sceptyczny, zdecydują radni

- Ja jestem sceptyczny co do tego rozwiązania. To jest decyzja rady, a nie moja – przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Radni czekają na konkrety

Radni czekają na konkrety, a to jeszcze potrwa. Rafał Trzaskowski chce kolejnych konsultacji, tym razem z miastami wokół stolicy. - Część z tych gmin nie ma w ogóle ograniczeń, część ma ograniczenia w innych porach. To nie może być tak, że problem przeniesie się z Warszawy na jej obrzeża - tłumaczy Trzaskowski.

Na ruch Warszawy czeka już Paweł Pniewski, wiceburmistrz Marek, miasta, które jest otoczone miejscowościami, nie licząc stolicy, gdzie już w nocy nie kupi się wszędzie alkoholu. - Jeżeli Warszawa taki zakaz wprowadzi, to my też, myślę, że nawet wcześniej przeprowadzimy konsultacje społeczne i analizę w sąsiednich gminach, żebyśmy byli przygotowani na wprowadzenie takiego zakazu - mówi Pniewski.

Przykłady z innych miast

Do tej pory sprzedaży napojów z alkoholem zabroniła mniej więcej co dziesiąta gmina, m.in. Zakopane. Tu zakaz działa siedem godzin w ciągu doby, od 23 do 6. Alkohol w nocy jest dostępny, ale tylko w barach i restauracjach. - Według mnie to same plusy. Klient, który spożywa alkohol, jest pod jakąś kontrolą. Nie dzieje się to w plenerze, zmniejsz się ilość interwencji. Oczywiście lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych zapisów i też zarobić po prostu - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.