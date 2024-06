Dwa nietoperze - mama z małym - przerwały szkolną rutynę. Fruwały po jednej z placówek w warszawskim Wilanowie. Okazało się, że to nie była ich pierwsza wizyta.

Dwa nietoperze, mama z małym, fruwały po szkole na Wilanowie. Strażnicy miejscy z Ekopatrolu przewieźli je do bezpiecznego schronienia.

Nietoperze wzbudziły lekki popłoch wśród uczniów i pracowników szkoły. Do pomocy w schwytaniu nieproszonych gości wezwano ekopatrol straży miejskiej.

Z rozmowy z pracownikami wynikało, że nie jest to ich pierwsza wizyta. Do tej pory odlatywały jednak samodzielnie. Tym razem zostały przez ekopatrol przetransportowane do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ulicy Korkowej, gdzie zaopiekują się nimi specjaliści.