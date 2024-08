"To czas, w którym żyrafy powinny mieć jak najwięcej spokoju i poczucia bezpieczeństwa – również w zoo" - napisał w komunikacie stołeczny ogród zoologiczny i wyjaśnił, że to z tego powodu ogłasza nowinę o narodzinach żyrafy po czterech tygodniach.

"Ma spektakularne pędzelki"

Człowieka zobaczą z dwóch kilometrów

Żyrafy są też jednymi z niewielu zwierząt, które rodzą się z "rogami". U noworodka są one przyciśnięte do czoła i unoszą się w pierwszym tygodniu życia. To tzw. ossikony. "Są to twory przypominające rogi, które są zbudowane ze skostniałej chrząstki, pokryte owłosioną warstwą skóry. Ossikony samic oraz młodych są cienkie i mają kępki włosów na górze, podczas gdy u dorosłych samców są zazwyczaj łyse i guzowate na górze" - opisał ogród zoologiczny.