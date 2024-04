Obraz z początku twórczości van Gogha

Jak dodała, dzięki badaniom udało się datować obiekt na początek września 1883 roku. - To obraz z wczesnego okresu, samego początku twórczości Vincenta van Gogha. Jest charakterystyczny dla tego czasu, inny niż te obrazy, które zwykle kojarzą się z tą twórczością. Sama proweniencja obiektu jest dobrze udokumentowana. Historia obrazu od powstania do prezentacji na naszej wystawie będzie także jej przedmiotem - zapowiedziała.

Latami leżał na strychu, trafił w ręce handlarza

Wystawę podzielono na dwie części: w pierwszej widzowie zobaczą dzieło van Gogha, w drugiej natomiast poznają kontekst historyczny pracy: kulisy badań o konserwacji dzieła, tajniki pracy malarskiej artysty. Nim trafił do warszawskiego muzeum, obraz - odnaleziony 13 lat po śmierci van Gogha - przechowywany był latami na strychu, trafił w ręce handlarza starzyzną, następnie należał do krawca.

Obraz znalazł się w kolekcji Porczyńskich w 1987 roku i traktowany był od lat jako autentyczny. - Muzeum van Gogha w Amsterdamie nie miało wątpliwości co do autentyczności płótna. Ze względu na renomę kolekcji możliwe, że nikt nie traktował go poważnie, nie uwierzył, że taki skromny, niepozorny pejzaż może być dziełem artysty, takiego jak van Gogh. Dzięki wynikom badań, które otrzymaliśmy, możemy z całą pewnością stwierdzić, że to obraz właśnie tego artysty, i możemy wyeksponować go tak, jak na to zasługuje - powiedziała Agata Smolnicka, kuratorka i konserwatorka zbiorów.