Byli chętni na wynajem pawilonów, oferty odrzucono z powodu drobiazgów

Centrum Lokalne Kamionek zostało urządzone na terenie między Mińską a Grochowską, gdzie do 2011 działał bazar Rogatka. W lutym tego roku prace zakończyły się. Zadbano o zieleń, urządzono plac zabaw i strefę do ćwiczeń. Jest dużo drewnianych ławek i siedzisk.

"Rozmyta odpowiedzialność"

Jak ustalili, kiedy realizacja inwestycji zbliżała się do końca, w urzędzie powołano zespół, który miał przygotować konkursy na najem pawilonów oraz przygotować ofertę kulturalną CLK. Składał się wyłącznie z urzędników z ZGN oraz wydziału gospodarowania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego. Zabrakło przedstawiciela zarządu dzielnicy, "co może wskazywać na gorsze umocowanie takiego zespołu lub brak wyraźnego lidera z zarządu, który poprowadziłby ten proces".

Dwa nieudane przetargi na kontenery

Brak elastyczności w podejściu do oferentów

Jedyny konkurs, który udało się doprowadzić do końca, to ten na najem dużego pawilonu gastronomicznego. Ale umowy nie podpisano, bo władze dzielnicy nie podjęły decyzji co do przyszłości centrum lokalnego.