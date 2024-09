"Cejlon to było coś zupełnie innego. Piękna, bogata wyspa. Kolombo - to jeden ogród palmowy, a w nim nowoczesne, luksusowe wille. Kraj bardzo bogaty, co widać na każdym kroku, piękne sklepy z najlepszymi angielskimi rzeczami, oczywiście odpowiednio drogimi" - czytamy wspomnienia autora w komunikacie organizatora.

Andrzej Zawada, jeden z najsłynniejszych podróżników ubiegłego stulecia, podróżował po Cejlonie w 1957 roku. Na zdjęciach oddał m.in. bogactwo przyrody czy kolonialną architekturę regionu. "Nasz pobyt wydłużył się, bo akurat wypadło święto 1-go Maja i dokerzy odmówili pracy! Korzystając z okazji, szarpnęliśmy się na trochę dolarów i wynajętym autem pojechaliśmy w głąb kraju do Kandy. To była piękna wycieczka" - wspominał Zawada.

Wystawa "Cejlon 1957" potrwa do 28 września. Można ją oglądać od środy do soboty w kamienicy przy Alejach Jerozolimskich 51. Natomiast w niedziele i poniedziałki w Fotoplastikonie Warszawskim prezentowana jest wystawa stała "Warszawa sprzed stu lat".

Czym jest fotoplastikon?

Fotoplastikony to maszyny konstruowane ponad 100 lat temu, służą do prezentacji zdjęć stereoskopowych. W obudowie automatu umiejscowione są wizjery do oglądania przesuwających się fotografii. Dzięki temu wynalazkowi widzowie mogli oglądać fotografie w trójwymiarze. Jeden cykl (obrót bębna w środku maszyny) to pokaz 24 fotografii.