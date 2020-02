1593 inwestycje i remonty. Plany ratusza na 2020 rok

- Choć na ten rok otrzymaliśmy nieco mniej zgłoszeń niż w roku minionym, nie oznacza to, że jest ich mało. To 1593 inwestycje i remonty na drogach. 353 inwestycje wymagały koordynacji między sobą - powiedział Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy. Jak przyznał, w roku 2020 szczególny priorytet będzie miała budowa metra, ale nadrzędnym celem pozostaje poprawa bezpieczeństwa na ulicach.

Nowy dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Waldemar Lasek przypomniał, że w 2019 roku odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych na warszawskich drogach: z 43 do 35. Zmalała wśród nich liczba zabitych pieszych: z 23 do 21 (ale trzeba zastrzec, że oznacza to procentowy wzrost śmiertelności pieszych z 53 do 60 procent). Lasek podał też dane za pierwsze tygodnie tego roku, które pokazują minimalne polepszenie tragicznej statystyki: dziewięciu zabitych w 2019 (w tym ośmiu pieszych), wobec ośmiu (siedmiu pieszych) w tym samym okresie 2020 roku.