- Upalne dni skłaniają do częstszych odwiedzin nad Wisłą i poszukiwania cienia i ochłody nad wodą. Dzielnica Wisła to nie tylko urokliwe plaże i cień prawobrzeżnego lasu łęgowego. W tę sobotę ochłody i mocy atrakcji od rana do wieczora polecamy poszukać w Przystani Warszawa. Nowe miejsce na mapie warszawy rusza pełną parą. To miejsce, gdzie miłośnicy aktywności na wodzie i lądzie, koneserzy kultury i kulinariów i miłośnicy sztuki znajdą coś dla siebie. Zapraszamy do Przystani Warszawa w Porcie Czerniakowskim nad Wisłą. Dzielnica Wisła włącza się do świętowania i zaprasza na warsztat tworzenia świetlistych ozdób ogrodowych, którymi ozdobimy wspólnie z mieszkańcami teren Przystani – zachęca do udziału w wydarzeniu Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.