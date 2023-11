Auto dostawcze zepchnięte do rowu. Wysypało się drewno

Samochód ciężarowy i samochód dostawczy zderzyły się w poniedziałek pod Legionowem (Mazowieckie). Drugi z nich wpadł do rowu. Wysypało się z niego drewno, które przewoził. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Skrzeszewie, na drodze wojewódzkiej numer 631. Zderzyły się tam samochód ciężarowy i samochód dostawczy, przewożący drewno. Wpadł on do rowu, uszkadzając pobliski chodnik, a przewożony przez niego ładunek wysypał się.

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Prawdopodobnie samochód ciężarowy z naczepą uderzył w tył samochodu dostawczego, przewożącego drewno konstrukcyjne i zepchnął go do rowu. Jedna została poszkodowana, to kierowca samochodu dostawczego. Trafił on do szpitala - przekazał mł. bryg. Łukasz Szulborski ze straży pożarnej w Legionowie.