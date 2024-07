"Na widok funkcjonariuszy zasłonił okno i zamknął drzwi balkonowe"

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Miał do odsiadki dwa i pół miesiąca, ale nie zamierzał dobrowolnie dostosować się do oczekiwań wymiaru sprawiedliwości.

Straż pożarna wyważyła drzwi

Na miejsce wezwano straż pożarną, która miała pomóc wejść do domu. "Zanim strażacy przystąpili do swoich czynności użyli megafonu, by ponownie wezwać mieszkańców domu do otwarcia drzwi. Niestety nikt nie zareagował na ich wołanie. Dopiero gdy drzwi zostały wyważone, zjawiła się kobieta. Nie była zadowolona z takiej wizyty" - informuje mł. asp. Domagała.