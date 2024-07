- Kontrolował i obserwował pokrzywdzoną, nachodził, dzwonił do niej, wysyłał też obraźliwe i wulgarne SMS-y oraz groził jej pozbawieniem życia - opisała policjantka.

Zakazy go nie powstrzymały

Po pierwszym zgłoszeniu 28-latek usłyszał zarzuty uporczywego nękania i gróźb karalnych. Został objęty policyjnym dozorem. Otrzymał także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i nie mógł się do niej zbliżać na odległość mniejszą niż 100 metrów.

- Mężczyzna zlekceważył jednak wydane zakazy i w miniony piątek po raz kolejny wszedł do domu 27-latki wbrew jej woli. Wszczął awanturę, podczas której wyzywał pokrzywdzoną i groził jej. Policjanci zatrzymali agresora – powiedziała asp. Zarembska. Dodała, że sąd - na wniosek ciechanowskiej prokuratury rejonowej - zastosował surowszy niż wcześniej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

- 28-latkowi za popełnione przestępstwa grozi teraz kara do ośmiu lat pozbawienia wolności – podkreśliła rzeczniczka.

Czym jest stalking?

Stalking – jak wyjaśniają funkcjonariusze – to przestępstwo wnioskowe, co oznacza, że aby pociągnąć stalkera do odpowiedzialności karnej, konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez osobę pokrzywdzoną.