Dlaczego się zgodził? - Ciągnie wilka do lasu, całe życie spędziłem w samorządzie, z krótką przerwą na Sejm. Ale najważniejszą zachętą było to, że moje rodzinne miasto się zwija, zamiast rozwijać. Jak byłem wiceprezydentem Raciborza, miasto miało 66 tysięcy ludzi, dziś liczy niecałe 50 tysięcy. Chciałbym tutaj wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie. Nie ukrywam też, że chciałem dołożyć swoją cegiełkę w odsunięciu PiS od władzy, to był dodatkowy argument - dodaje Wojciechowicz.

Z Raciborza do Warszawy. I z powrotem

Plan Jacka Wojciechowicza. Trzy priorytety

Zapytany o cele na najbliższą kadencję, Jacek Wojciechowicz odpowiada: - Chciałbym zatrzymać negatywną tendencję, jeśli chodzi o Racibórz, przywrócić go na tory rozwoju. To jest cel bardzo ogólny, a bardziej szczegółowe punkty, które mają do tego doprowadzić są trzy. Po pierwsze połączenie miasta z autostradą A1, chodzi o drogę Racibórz - Pszczyna. Co prawda jest to inwestycja wojewódzka, ale jest zawarte porozumienie, na mocy którego za realizację ma odpowiadać Racibórz. Drugim istotnym elementem jest uruchomienie budownictwa mieszkaniowego, bo dziś oferta mieszkaniowa jest tutaj żadna. Trzecia sprawa to Racibórz Dolny, suchy zbiornik przeciwpowodziowy, który ma szansę być zbiornikiem mokrym. Jeśli udałoby się to rozstrzygnąć, byłoby to ogromną szansą dla miasta, bo zyskujemy akwen o powierzchni 26 kilometrów kwadratowych.