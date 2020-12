Drogowcy podsumowali postępy przy budowie wylotu trasy S7 z Warszawy

Najszybciej kierowcy mogą spodziewać się oddania do użytku fragmentu S7 między Grójcem a Tarczynem. Zaawansowanie robót jest tam ocenianie na 90 procent. Prace na odcinku tuż za węzłem Warszawa Lotnisko trwają dopiero od lutego. Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciałaby ogłosić przetarg na wykonawcę środkowej części ekspresówki.

Inwestycja dotyczy trasy S7 pomiędzy Grójcem a Warszawą i podzielona jest na trzy zadania. "A" to odcinek od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, "B" - od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km i "C" - od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.