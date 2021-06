"Chciał wypchnąć policjantów z mieszkania, ale zakończył na podłodze z kajdankami na rękach"

- Policjanci ustalili, że mężczyzna przemieszczający się po Warszawie niebieską toyotą auris może posiadać znaczne ilości marihuany, której udziela innym osobom za pieniądze i że wynajmuje mieszkanie w Ursusie. Postanowili go odwiedzić. Na miejscu zauważyli toyotę, która podjechała pod budynek. Wysiadł z niej obserwowany mężczyzna, wszedł na osiedle, a później skierował się do klatki schodowej - relacjonuje rzecznik mokotowskiej komendy Robert Koniuszy.

Jak zaznacza, kryminalni poszli za obserwowanym, a kiedy otworzył drzwi mieszkania i wchodził do środka, zauważyli witającego go w progu znajomego. - Postanowili dołączyć do obu panów i razem z nimi weszli do mieszkania. Starszy był zaskoczonych wizytą i mocno akcentował swoje niezadowolenie z niezapowiedzianych gości. Chciał ich wypchnąć, ale próby spełzły na niczym. Swoje starania zakończył na podłodze z kajdankami na rękach - opisuje Koniuszy.