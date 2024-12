Względem koncepcji sprzed lat zmieniła się też skala inwestycji. W przeszłości rozważano budowę czteropasmowego monstrum tuż pod oknami. Ostatecznie urzędnicy zatwierdzili skromniejszy plan z jedną dwukierunkową jezdnią. W 2017 roku na poważnie przymierzano się do budowy . Dzielnica ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu. Zgłosiła się jedna firma. Wstępny projekt został wykonany, ale trafił do szuflady. Zmiany podatkowe drugiego rządu PiS, potem pandemia COVID-19 spowodowały cięcia w miejskim budżecie inwestycyjnym, z listy wypadła też Noworacławicka.

Noworacławicka - jednojezdniowa, dwukierunkowa

Ostatnio jednak pomysł budowy wrócił, a co więcej, zyskał aprobatę większości radnych dzielnicy. - 15 października radni Mokotowa zgłosili budowę Noworacławickiej do budżetu dzielnicy na przyszły rok. Rada propozycję przyjęła - poinformował nas rzecznik prasowy mokotowskiego ratusza Tomasz Keller.

Przedstawiciel urzędu wyjaśnił, że ulica została zaprojektowana jako droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości siedmiu metrów. W rejonie skrzyżowań z Jana III Sobieskiego, Piaseczyńską i Dolną powstałyby dodatkowe pasy ruchu dla wydzielonych skrętów o szerokości trzech metrów. Ponadto w ramach inwestycji powstałyby obustronne drogi rowerowe o szerokości dwóch i pół metra, dwustronne chodniki o szerokości dwóch metrów oraz dwa parkingi równoległe do jezdni: jeden pomiędzy Kostrzewskiego i Piaseczyńską, zaś drugi pomiędzy Piaseczyńską i Dolną.

Miejsce rekreacji i ogródki działkowe zagrożone

O projekcie ulicy Noworacławickiej rozmawiamy z radnym Mokotowa Jackiem Grzeszakiem z Miasto Jest Nasze, który jest przeciwny budowie. - Koszt środowiskowo-społeczny tej inwestycji jest kompletnie niewspółmierny do korzyści komunikacyjnej - ocenia.

Jak wskazuje radny, w ostatnich latach, m.in. dzięki staraniom mieszkańców ulicy Konduktorskiej, na terenie bezpośrednio przylegającym do rezerwy pod budowę drogi powstało miejsce rekreacji. – Teren wokół stawu został uporządkowany. Powstały alejki, ławki. W tej chwili wygląda to jak miejski park, a nie zaniedbany i zapomniany przez wszystkich zieleniec. W sezonie letnim przychodzi tu bardzo dużo dzieci ze względu na duży, jedyny na osiedlu plac zabaw - opisuje radny.

Nasz rozmówca wskazuje też, że budowa drogi skutkowałaby likwidacją około 60 ogródków działkowych. – Podejście do ROD (rodzinnych ogrodów działkowych – red.) od pandemii diametralnie się zmieniło. Działki pokupowało wiele młodych osób. Są rozgoryczeni, że pomysł budowy drogi wciąż wraca – mówi radny Grzeszak.

Podnosi jeszcze jeden argument. - Noworacławicka ma być projektowana jako droga klasy G. Nawet jeśli będzie ona jednojezdniowa, to rezerwa terenu pod jej budowę musi być trzykrotnie większa. Takie są przepisy - zauważa nasz rozmówca.

Nie chcą tranzytu pod oknami. Petycja do ratusza

Mobilizacja mieszkańców przeciwnych drodze jest duża. Powstała petycja, której autorzy apelują o "całkowite wykreślenie tej koncepcji z dokumentów planistycznych miasta". "W zamian za to teren rezerwy drogi od Piaseczyńskiej do Dolnej może pełnić funkcje parkowe (...). Na odcinku Piaseczyńska – Sobieskiego zamiast drogi wnioskujemy o utrzymanie obecnej funkcji zieleni działkowej, o którą wnioskowali działkowcy w konsultacjach Planu Ogólnego" - napisano w petycji.

Autorzy petycji do stołecznego ratusza wskazują, że Noworacławicka nie rozwiąże problemu okolicznych korków. "Wąskie gardło w postaci przejazdu przez Skarpę ul. Dolną pozostanie niezmienione (a to niewielka liczba przejazdów przez Skarpę jest głównym źródłem korków w naszej dzielnicy), powstająca natomiast nowa ulica zachęci kierowców w ruchu tranzytowym do przejechania pod naszymi oknami, zamiast alternatywnymi trasami wschód-zachód. Będziemy mieć ruchliwe ulice - nie tylko - przed, ale też i za naszymi domami" - czytamy w petycji mieszkańców.