Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper

Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej została w całości sfinansowana ze środków prywatnego inwestora - dewelopera Echo Investment i Archicom, który po sąsiedzku stawia budynki mieszkalne. Według założeń w rejonie ulic Marynarskiej, Wołoskiej, Postępu i Domaniewskiej ma powstać 1,6 tys. mieszkań.

- Powstała w ramach specustawy mieszkaniowej inwestycja pokazuje, że współpraca między samorządem, a sektorem prywatnym jest możliwa i może przynosić wymierne efekty oraz korzyści dla mieszkańców i mieszkanek stolicy - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

"Budowa nowej szkoły przy ul. Konstruktorskiej to największa tego typu kontrybucja prywatnej firmy na rzecz potrzeb związanych z infrastrukturą edukacyjną w mieście i wynosi ok. 38 mln zł. Inwestor sfinansował w całości wyposażenie szkoły, w tym kuchni i stołówki, meble oraz pomoce naukowe" - wyjaśnił w komunikacie stołeczny ratusz.

Pierwsza taka inwestycja w Warszawie

Urzędnicy podkreślają, że to pierwsza tego typu inwestycja w Warszawie, która powstała na mocy porozumienia z deweloperem.

Placówka przy ul. Konstruktorskiej 10 jest przeznaczona dla 450 uczniów. W budynku o blisko 5 tys. m kw. powierzchni użytkowej znajduje się 19 pełnowymiarowych sal lekcyjnych, 5 przestrzeni rekreacyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka, kuchnia ze stołówką oraz sala integracji sensorycznej. Na zewnątrz uczniowie będą mieli do dyspozycji wielofunkcyjne boisko tartanowe oraz zielone strefy wypoczynku i nauki, które mogą być podlewane wodą ze zbiorników retencyjnych znajdujących się w budynku.

"Elastyczność i wielofunkcyjność"

Szkołę zaprojektowała warszawska pracownia architektoniczna WWAA. Założenia zostały opracowane na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy we współpracy z zespołem stołecznego Biura Edukacji oraz Biura Happold Engineering.

"Przy projektowaniu szkoły przy ul. Konstruktorskiej zastosowano m.in. elastyczność, wielofunkcyjność i zdolność adaptacji do nowych potrzeb, co umożliwia sprawne dopasowywanie przestrzeni do nowych metod nauczania i reagowania na zmiany demograficzne. Rozmiar i kształt każdego pomieszczenia umożliwia zmiany aranżacji i łączenia niektórych sal lub pomieszczeń w większe przestrzenie" - wskazują urzędnicy.

Sam budynek, jak i teren wokół jest przystosowany do osób o ograniczonej mobilności. Sale lekcyjne przystosowane zostały do różnych form nauczania, takich jak: praca całej klasy, praca w grupach, w parach, praca indywidualna. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach do nauki zapewniono odpowiednie rozwiązania akustyczne.

Nauka w szkole przy Konstruktorskiej rozpocznie się 1 września.

