Mokotów

Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte. Woda nie spełnia wymagań

Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Do odwołania zamknięto strzeżone kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Wyniki badań wody wykazały, że nie nadaje się ona do kąpania.

"Strzeżone kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania ze względu na parametry mikrobiologiczne wody" - poinformował urząd dzielnicy Mokotów.

Warszawski sanepid zakazał w poniedziałek kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Woda w nim nie spełnia wymagań i nie nadaje się do kąpieli.

Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Kąpielisko zostało zamknięte ze względu na parametry mikrobiologiczne wody. Prosimy o przestrzeganie zakazu kąpieli" – poinformował OSiR Mokotów, który zarządza akwenem.

Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części jest plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

