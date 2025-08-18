Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Strzeżone kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania ze względu na parametry mikrobiologiczne wody" - poinformował urząd dzielnicy Mokotów.

Warszawski sanepid zakazał w poniedziałek kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Woda w nim nie spełnia wymagań i nie nadaje się do kąpieli.

"Kąpielisko zostało zamknięte ze względu na parametry mikrobiologiczne wody. Prosimy o przestrzeganie zakazu kąpieli" – poinformował OSiR Mokotów, który zarządza akwenem.

Jeziorko Czerniakowskie przy ulicy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części jest plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa.