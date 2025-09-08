Logo TVN Warszawa
Mokotów

Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie

Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Ursynów
Źródło: Google maps
Od czytelników dostajemy sygnały o awarii prądu między innymi na Służewcu. Stoen Operator informuje, że pogotowie energetyczne pracuje na miejscu i trwają prace nad przywróceniem zasilania.

"W rejonie Służew wystąpiła awaria. Przewidywany czas przywrócenia zasilania godzina 22" - podaje w komunikacie na infolinii Stoen Operator. Niektórzy mieszkańcy Służewca również nie mają prądu. Awaria wystąpiła również w rejonie Ursynowa Północnego. Tam przewidywany czas przywrócenia dostaw prądu to 21:45.

Na stronie Stoen Operator można przeczytać, że wyłączenia dotyczą obrębu ulic Bartłomieja, Bełdan, Bokserskiej, Gotarda, Granitowej, Gruszczyńskiego, Modzelewskiego, Orzyckiej, Puławskiej, Rzymowskiego czy Wyścigowej.

"Brygady Pogotowia Energetycznego Stoen Operator są na miejscu i pracują nad przywróceniem zasilania" - zapewniono odbiorców.

Autorka/Autor: katke/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki