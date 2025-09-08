Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie

"W rejonie Służew wystąpiła awaria. Przewidywany czas przywrócenia zasilania godzina 22" - podaje w komunikacie na infolinii Stoen Operator. Niektórzy mieszkańcy Służewca również nie mają prądu. Awaria wystąpiła również w rejonie Ursynowa Północnego. Tam przewidywany czas przywrócenia dostaw prądu to 21:45.
Na stronie Stoen Operator można przeczytać, że wyłączenia dotyczą obrębu ulic Bartłomieja, Bełdan, Bokserskiej, Gotarda, Granitowej, Gruszczyńskiego, Modzelewskiego, Orzyckiej, Puławskiej, Rzymowskiego czy Wyścigowej.
"Brygady Pogotowia Energetycznego Stoen Operator są na miejscu i pracują nad przywróceniem zasilania" - zapewniono odbiorców.
