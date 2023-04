863 miliony pasażerów, 102 miliony biletów

Liczba pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego w 2022 roku wyniosła ponad 863 miliony i była niemal o 37 procent większa niż rok wcześniej. Sprzedano blisko 102 miliony biletów, co przyniosło wpływy do budżetu miasta w wysokości prawie 776 milionów złotych. W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to spory wzrost – odpowiednio o 28 i 33 procent - wyliczył stołeczny ratusz.

W 2022 roku pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) przewieziono dokładnie 863 445 768 pasażerów, z czego 34 612 711 pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w ramach "Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD". Rok wcześniej było to odpowiednio 630 886 531 i 28 206 875. Oznacza to, że liczba pasażerów WTP wzrosła o ponad 36,9 procent, a w ramach wspólnego biletu o 27,7 procenta.

Pasażerowie najczęściej wybierają autobusy

"Największą popularnością cieszyły się autobusy. W 2022 roku skorzystało z nich 403 032 807 osób – rok wcześniej 287 313 526 osób (wzrost o 40,3 proc.). Drugie miejsce, pod względem liczby przewiezionych osób, zajęły tramwaje z 247 221 160 pasażerami (32 proc. wzrost w porównaniu do 2021 roku). Najwięcej pasażerów przybyło w metrze. Ich liczba wzrosła o ponad 41 proc. – ze 113 863 453 w 2021 roku do 160 818 910 w 2022 roku. Jest to wynik rozbudowy drugiej linii podziemnej kolei o dwie nowe stacje na Woli i Bemowie oraz trzy na Bródnie. Pociągi SKM przewiozły 17 760 180 pasażerów, a tym samym liczba korzystających z nich osób wzrosła o 21,8 proc" - przekazał ratusz.

Autobusy w zajezdni Ostrobramska UM Warszawa

Jak podano, w 2022 roku w Warszawie zostało sprzedanych 101 732 768 biletów wszystkich rodzajów. W porównaniu z poprzednim rokiem (79 266 978 sprzedanych biletów), oznacza to wzrost o 28 procent. "Do budżetu miasta w 2022 roku za sprzedane bilety wpłynęło 775 903 806 zł. Rok wcześniej pasażerowie wydali na bilety 585 074 823 zł. Wpływy wzrosły więc o 33 proc" - wyliczono.

Pasażerowie najchętniej wybierali bilety czasowe – w 2022 roku kupili ich 54 017 327 sztuk. To o 29 procent więcej niż w 2021 roku (41 880 931 sztuk). Jednocześnie, w porównaniu z rokiem 2021, wzrosła o 34 procent liczba sprzedanych biletów długookresowych – z 3 285 916 do 4 409 911 sztuk.

Bilety najchętniej kupują w automatach

A jak warszawiacy kupują bilety? W ubiegłym roku najchętniej kupowali je w stacjonarnych automatach biletowych. W urządzeniach dostępnych w najpopularniejszych punktach miasta i na stacjach metra nabyli 33 025 237 sztuk (rok wcześniej – 27 175 723). Drugie miejsce zajęły sprzedażowe aplikacje mobilne. Tą drogą sprzedano 27 906 802 bilety. Rok wcześniej były to 15 514 244 sztuki, co oznacza prawie 80-procentowy wzrost popularności tego kanału dystrybucji. To najszybciej zyskujący klientów kanał sprzedaży. Jednocześnie z roku na rok spada zainteresowanie zakupem biletów w stacjonarnych punktach, takich jak kioski i sklepy. W 2022 roku sprzedano w nich 14 310 783 biletów, czyli 14 proc. wszystkich biletów, podczas gdy w 2021 roku było to 18 procent.

Biletomat w autobusie MZA UM Warzawa

Trzecim najchętniej wybieranym sposobem zakupu biletów były mobilne automaty biletowe. Zdecydowano się na nie 25 320 502 razy. Rok wcześniej w urządzeniach zainstalowanych w pojazdach nabyto 21 419 275 biletów. Popularność tego kanału dystrybucji wzrosła więc o prawie 18,2 procenta.

Kontrolerzy biletów w ubiegłym roku przeprowadzili 8 032 747 kontroli. W porównaniu z rokiem 2021 (6 538 351 kontroli) było ich o 18,6 proc. więcej. Wystawili 168 650 opłat dodatkowych, z czego większość – 102 455 – gapowicze zapłacili na miejscu. Pozostałym 66 195 wręczyli wezwania do zapłaty. "Udział osób podróżujących bez ważnego biletu wyniósł 2,1 proc. i był mniejszy niż w roku 2021 (2,3 proc.). Zdecydowanie wzrosła liczba opłat wnoszonych podczas kontroli na miejscu. W 2022 roku stanowiły one 60,7 proc. wszystkich opłat dodatkowych, a rok wcześniej 48,2 proc" - podali urzędnicy.

Inwestycje

Ubiegły rok minął pod znakiem rozbudowy drugiej linii metra, sieci tramwajowej, parkingów "Parkuj i Jedź" oraz dostaw nowych pociągów, tramwajów i autobusów.

W czerwcu 2022 roku został oddany do użytku 2,5-kilometrowy odcinek drugiej linii metra – znajdujący się na pograniczu Woli i Bemowa. Mieszkańcy zachodnich dzielnic i podwarszawskich miejscowości zyskali dwie stacje – Ulrychów i Bemowo. Podróż z ostatniej obecnie zachodniej stacji do Śródmieścia zajmuje ok. 13 minut, a przejechanie całej linii z Bemowa na Bródno około pół godziny.

Stacja metra Ulrychów już otwarta Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Ostatni wschodni odcinek drugiej linii metra został oddany do użytku we wrześniu 2022 roku. Fragment ten mierzy 3,9 km i składają się na niego trzy stacje: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Ten odcinek metra gwarantuje mieszkańcom Targówka i Białołęki sprawne, szybkie i wygodne połączenie z Pragą, Śródmieściem, Wolą i Bemowem. Podróż pomiędzy stacjami Bródno a Świętokrzyska (możliwość przesiadki do pierwszej linii metra) zajmuje około 20 minut.

Stacja metra Bródno Metro Warszawskie

W trakcie ubiegłych wakacji Tramwaje Warszawskie rozpoczęły budowę trasy tramwajowej pomiędzy centrum Warszawy a Wilanowem. Nowa, ponad siedmiokilometrowa trasa będzie miała swój początek przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z Goworka, a następnie będzie biegła ulicami: Spacerową – Belwederską – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej. Jest to część większej inwestycji, która docelowo połączy Wolę, Ochotę, Śródmieście i Wilanów. W ramach inwestycji zostaną także wybudowane dwie odnogi trasy: wzdłuż ulicy J. Gagarina: od Spacerowej do Czerniakowskiej, oraz wzdłuż św. Bonifacego: od Jana III Sobieskiego do pętli autobusowej Stegny.

Nowa tramwajowa inwestycja na Woli – wzdłuż ulicy M. Kasprzaka – rozpoczęła się w marcu 2022 roku. Powstanie tu ok. 2,3-kilometrowa trasa – między ulicą Wolską a Skierniewicką. Dodatkowo Tramwaje Warszawskie zmodernizują ok. 1,2 kilometra torowiska wzdłuż ulicy Wolskiej i M. Kasprzaka. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji drugiej linii metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ.

Flota i parkingi

W 2022 roku park taborowy WTP wzbogacił się o 119 nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu pojazdów. Do Warszawy dotarło pierwszych sześć z 37 zamówionych pociągów metra Škoda Varsovia. Pod koniec roku na pierwszą i drugą linię metra wyjeżdżało pięć nowych składów.

Skoda Varsovia na pierwszej linii metra UM

Szybka Kolej Miejska wprowadziła w ubiegłym roku na tory pierwsze składy Impuls 2 – wyprodukowane przez nowosądecki Newag. Miejski operator kolejowy kupił łącznie 21 pociągów – sześć czteroczłonowych i 15 pięcioczłonowych. Składy te, po połączeniu w tandemy, zapewniają ponad 370 miejsc siedzących.

Miejskie Zakłady Autobusowe wyjechały na stołeczne ulice zasilanymi gazem autobusami typu Sancity. Są to pojazdy wyprodukowane przez firmę Autosan – w ramach umowy na dostawę 90 przegubowych niskoemisyjnych wozów. Do końca ubiegłego roku zrealizowano połowę kontraktu, a tym samym w parku taborowym miejskiego operatora autobusowego znajdowało się prawie 500 zero- i niskoemisyjnych wozów.

Koniec ubiegłego roku zbiegł się z dostarczeniem do Warszawy 50. tramwaju Varsolino wyprodukowanego przez koreańską firmę Hyundai. Pasażerowie podróżowali już 33 składami, a kolejnych 17 przechodziło testy.

W 2022 roku oddano w Warszawie do użytku dwa nowe parkingi "Parkuj i Jedź" – Żerań PKP i Warszawa Jeziorki.

Remont przystanków

W ubiegłym roku ZTM przeprowadził prace remontowe na 21 przystankach: dwóch na Bemowie; po trzy na Białołęce, Mokotowie, Ursynowie i Woli; po jednym na Ochocie i Pradze-Południe; jednym w Rembertowie oraz czterech w Wawrze. Wybudowano pięć nowych przystanków – na Bemowie, Mokotowie i Woli.

Na stołecznych przystankach ustawiono 40 nowych wiat: na Bemowie, Białołęce i Targówku – po siedem; na Bielanach, Ochocie i Żoliborzu oraz w Śródmieściu, Ursusie i Wawrze – po jednej; dwie na Pradze-Południe i 11 na Woli. Siedemnaście z 40 nowych zadaszeń jest wyposażonych w instalację fotowoltaiczną. Jednocześnie przestawiono 25 wiat. Zadaszenia w dobrym stanie technicznym zostały przeniesione z nieużywanych przystanków lub z magazynu na takie, gdzie wcześniej ich nie było albo były wyeksploatowane. W kolejnych 16 wiatach – w ramach zazieleniania przystanków – wyłożono rozchodnik. Bemowo zyskało dwa zielone zadaszenia; Bielany, Praga-Południe i Wola – po jednym; Mokotów – osiem, a Ursynów – trzy. Obecnie na warszawskich ulicach jest ustawionych 37 wiat pokrytych zielenią.

Buspasy i zielona fala

W 2022 roku sieć warszawskich buspasów wydłużono o prawie dziesięć kilometrów. Dwukilometrowy pas autobusowy wytyczono w Dolinie Służewieckiej i al. gen. W. Sikorskiego. Na ulicy Puławskiej 7,5-kilometrowy buspas zagościł w obu kierunkach na odcinku od ulicy Poleczki do granic miasta. Oprócz buspasów stałych wytyczono także czasowe na okres budowy trasy tramwajowej do Wilanowa.

Rok 2022 przyniósł także zwiększenie udziału "tramwajowych" skrzyżowań wyposażonych w system zielonej fali – z 60 do 71 proc. Oznacza to, że już 187 warszawskich skrzyżowań, przez które przejeżdżają tramwaje, ma zainstalowane nowoczesne narzędzie, dzięki któremu tramwaj prawie zawsze ma zielone światło.

Zielona fala dla tramwajów Tramwaje Warszawskie

Na coraz większej liczbie skrzyżowań wdrożono także priorytety dla autobusów. Sterują one ruchem w taki sposób, aby zapewnić sprawny przejazd na zielonym jak największej liczbie autobusów, przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu indywidualnego. W 2022 roku system działał na 58 skrzyżowaniach.

ZTM w szkołach

W ubiegłym roku pracownicy ZTM i stołecznych operatorów ponownie odwiedzili stołeczne szkoły, w których prowadzili zajęcia z "Wychowania komunikacyjnego". W jego ramach uczniowie szkół podstawowych poznawali zasady funkcjonowania i korzystania z komunikacji zbiorowej.

W klasach omawiano zasady bezpiecznego podróżowania, rodzaje środków komunikacji, zalety transportu zbiorowego oraz zasady zachowywania się w podróży, w tym w trakcie sytuacji nadzwyczajnych. Część praktyczna odbywała się w podstawionym przed szkołą autobusie elektrycznym. Uczniowie poznawali budowę autobusu, oznaczenia pojazdów, system informacji pasażerskiej, sposób działania kasowników i biletomatów, zasady bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdów komunikacji miejskiej oraz zasady ich opuszczania w sytuacji zagrożenia. W 2022 roku zorganizowano 16 zajęć w 14 szkołach.

