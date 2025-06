Pierwszy "Słoneczny" wyruszył nad morze

"Możemy być na plaży i wchodzić do wody, ale musimy chronić swoją skórę" Źródło: tvn24.pl

W pierwszą podróż pociągiem „Słoneczny BIS” pojechał marszałek Adam Struzik.

"Słoneczny" to pociąg Kolei Mazowieckich, który codziennie w wakacje wyrusza po godz. 6 z Warszawy do Ustki. Z kolei "Słoneczny BIS" kursuje w weekendy i święta, wyjeżdża ze stolicy kilka minut po godz. 10 i kończy bieg w Gdyni.

Ceny bez zmian

Podróż do Ustki trwa niewiele ponad sześć godzin, a do Gdyni – cztery godziny. Ceny biletów są takie same, jak w ubiegłym roku: normalny bilet do Ustki kosztuje 75 zł, a do Gdyni 60 zł.

- Chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom naszego regionu wygodny wyjazd na wakacje. Co roku oferta naszego przewoźnika spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym sezonie - powiedział podczas pierwszego przejazdu marszałek Mazowsza Adam Struzik.

W ubiegłym roku z przejazdów pociągiem "Słonecznym" skorzystało 98,7 tys. pasażerów. To o 20 tysięcy więcej niż w 2023 r.

- Od 2005 r. pociągiem "Słoneczny" podróżowało ponad 1,5 mln osób. Przejazdy pociągami KM to gwarancja bezpiecznej oraz komfortowej podroży. Cały czas rozwijamy również kanały dystrybucji naszych biletów. Podróżni mogą je zakupić m.in. w aplikacjach mobilnych: KM, SkyCash, mPay, Jakdojade, KOLEO i BILKOM - powiedział prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Nad morze przez całe wakacje

"Słoneczny" będzie przez całe wakacje jeździł na trasie Warszawa–Ustka.

To niejedyna możliwość niskokosztowego zwiedzania regionu. W każdy weekend jest honorowany MAZObilet. Bilety obowiązują od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8 rano i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów Kolejami Mazowieckimi, autobusami do i z lotniska w Modlinie, WKD i transportem publicznym na terenie Warszawy.

Bilet dla jednej osoby kosztuje 49 zł, a dla grupy od 2 do 5 osób – 99 zł. Można z nich skorzystać również w dodatkowe dni w okresie "długich weekendów".

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w 2023 r. liczba przejazdów pociągami regionalnym na Mazowszu sięgnęła 97,6 mln. Dla porównania w Pomorskiem było to 71 mln, w Śląskiem – 29,4 mln, a w Wielkopolskiem – 36,3 mln.