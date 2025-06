Burza krzyżuje plany tramwajarzom. "Plac w kawałkach" nie dotarł do stolicy

W lipcu remont na placu Zawiszy Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Pociąg transportujący ogromne płyty wykonane przez krakowską firmę KZN Rail (grupa Bieżanów) miał dotrzeć do Warszawy w piątek. Na godziny poranne zaplanowano ich rozładunek na bocznicy kolejowej na terenie Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów (T1) Tramwajów Warszawskich przy al. Prymasa Tysiąclecia. Plany tramwajarzy pokrzyżowała pogoda.

Pociąg utknął pod Warszawą

- Skład został zatrzymany w nocy, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Powodem tej sytuacji było nieprzewidziane, awaryjne zamknięcie torów przez PKP PLK po nocnej burzy na stacji Warszawa Praga, gdzie skład miał być dzielony. To uniemożliwiło dalszy przejazd. Wykonawca ustala nowy rozkład z przewoźnikiem - poinformował naszą redakcję rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

Nocna burza narobiła sporo zamieszania nie tylko na linii towarowej. Awarię odczuli również pasażerowie wszystkich przewoźników kursujących przez Warszawski Węzeł Kolejowy. Stacja Warszawa Praga była nieprzejezdna od godziny 2 w nocy. Sytuację udało się ustabilizować po godzinie 7. Niektóre pociągi notowały blisko dwugodzinne opóźnienia.

Bez wpływu na harmonogram

Witold Urbanowicz zastrzegł, że transport z płytami został zaplanowany z wyprzedzeniem i jego nieplanowane zatrzymanie nie wpływa na harmonogram prac na placu Zawiszy.

Przebudowa placu rozpocznie się 7 lipca. Węzeł rozjazdowy na placu Zawiszy zostanie złożony, jak puzzle, z wielkoformatowych żelbetowych płyt prefabrykowanych. Dzięki tej technologii czas zamknięcia poszczególnych wlotów skrzyżowania zostanie skrócony z miesiąca do tygodnia. A te będą zamykane w trzech turach. Na pierwszy ogień pójdzie wlot zachodni. Od 7 do 13 lipca zamknięty będzie ruch tramwajowy od placu Zawiszy do placu Narutowicza. Tramwaje pozostaną na relacji Towarowa - Aleje Jerozolimskie. Funkcjonować będzie tymczasowa zawrotka w ul. Grójeckiej.

Elementy placu Zawiszy powstały w krakowskiej fabryce Źródło: KZN Rail (grupa Bieżanów)

