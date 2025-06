Pociągi zatrzymają się na nowym przystanku, wiadukt już otwarty

"Jeżeli musimy dopłacać do pasażera, to oznacza, że tam po prostu pasażera nie ma" Źródło: TVN24

Nowy przystanek Radom Wschodni, zlokalizowany pod wiaduktem na ulicy Żeromskiego, powstał z myślą o mieszkańcach sąsiednich dzielnic Dzierzków i Śródmieście oraz pasażerach korzystających z Portu Lotniczego Warszawa-Radom. Podróżujący będą mieć stąd wygodny dojazd do Warszawy. Najszybszy pociąg Kolei Mazowieckich, już od poniedziałku, 30 czerwca, odcinek między Radomiem Wschodnim a Warszawą Zachodnią, pokona w godzinę.

Inwestycja kolejarzy i miasta

"Przystanek jest nowoczesny – ma szklaną galerię chroniącą przed wiatrem i deszczem, windy, schody ruchome, wiaty, ławki, gabloty z rozkładami jazdy, tablice informacyjne i energooszczędne oświetlenie led. Na przystanku oraz na wiadukcie przy zejściach do peronów jest system dynamicznej informacji pasażerskiej, który zapewnia komfort podróżowania. Prezentowane są na nim informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów (w rzeczywistym czasie uwzględniające ewentualne opóźnienia dzięki zainstalowanym czujnikom ruchu pociągów, które na bieżąco informują urządzenia SDIP o wyjeździe pociągu z poprzedzającej stacji). Informacje będą na bieżąco aktualizowane dzięki podłączeniu do systemów łączności i systemu sterowania ruchem kolejowym" - zapewniły w komunikacie na ten temat PKP Polskie Linie Kolejowe.

Inwestycja była realizowana wspólnie z Miastem Radom. Kolejarze odpowiadali za peron, a miasto za nowy wiadukt drogowy. Już dziś samochody i autobusy mogą korzystać z tego obiektu. Na wiadukcie są też przystanki autobusowe, skąd można bezpośrednio dojechać na lotnisko.

Widok z góry na nowy wiadukt nad peronem Radom Wschodni Źródło: PKP PLK

Wspólna inwestycja była możliwa dzięki podpisaniu porozumienia, na mocy którego miasto również po oddaniu obiektów do użytkowania odpowiada za serwis i utrzymanie wind.

Wygodny i szybki dojazd do Warszawy

- Otwarcie nowego przystanku kolejowego Radom Wschodni to kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury transportowej naszego kraju. Dzięki tej inwestycji, finansowanej z budżetu państwa, mieszkańcy Radomia zyskają wygodny i szybki dostęp między innymi do stolicy. Nowoczesne rozwiązania, takie jak system dynamicznej informacji pasażerskiej, windy i schody ruchome, zapewnią komfort podróżowania na najwyższym poziomie. Współpraca z Miastem Radom przy budowie nowego wiaduktu drogowego pokazuje, jak ważne są wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury. Jestem przekonany, że nowe połączenia kolejowe przyczynią się do dalszego rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców – powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Nowy przystanek kolejowy Radom Wschód Źródło: PKP PLK

- Otwarcie przystanku Radom Wschodni to kolejny ważny krok w rozwoju infrastruktury kolejowej na Mazowszu. Mieszkańcy Radomia oraz pasażerowie korzystający z lotniska w tym mieście zyskają szybki i wygodny dostęp do Warszawy. Warto podkreślić, że w Radomiu trwają już przygotowania do budowy przystanku Radom Południowy, co jeszcze bardziej usprawni komunikację w regionie. Wierzę, że nowe połączenia kolejowe przyczynią się do zwiększenia popularności kolei jako środka transportu – ocenił z kolei Marcin Mochocki, Członek Zarządu PLK SA.

Zatrzyma się tu 50 pociągów

Na Radomiu Wschodnim zatrzyma się 50 pociągów Kolei Mazowieckich. Układ torów i rozjazdów umożliwia zatrzymywanie się pociągów z Warszawy i Dęblina. Natomiast podczas opracowywania czerwcowej korekty rozkładu jazdy stwierdzono, że nie wszystkie składy kursujące na linii Radom-Dęblin mogą zatrzymywać się przy nowym peronie. Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi ustalono, że pociągi do i z Dęblina nie będą zatrzymywać się na Radomiu Wschodnim. Przy opracowywaniu nowego rocznego rozkładu jazdy sprawdzimy możliwości zapewnienia postoju na Radomiu Wschodnim wszystkich pociągów.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Poprawa Bezpieczeństwa i Likwidacja Zagrożeń Eksploatacyjnych na Sieci Kolejowej w Radomiu".