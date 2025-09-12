Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu

Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: UM Warszawa

Z przyczyn technicznych na stacji Metro Młociny. pociągi kursowały na odcinku KABATY – SŁODOWIEC.

Przez kilkadziesiąt minut na wyłączonym odcinku została uruchomiona linia zastępcza ZA METRO kursując na trasie: Metro Słodowiec 04 – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Metro Młociny 23. Jeszcze przed godziną 10 wszystko wróciło do normy.

Zapieczone hamulce i zadymienie

O szczegóły zapytaliśmy w Metrze Warszawskim. - Przed godziną 9 na stacji metra Plac Wilsona stwierdzono awarię pociągu. Pociąg musiał zostać ściągnięty. Podczas ściągania zapieczonych hamulców doszło do zadymienia stacji Młociny. W związku z tym musieliśmy stację zamknąć, a ponieważ najbliższy tor do zawracania jest za stacją Słodowiec, to musieliśmy wyłączyć bielański odcinek metra – wyjaśnił Maciej Czerski z zespołu prasowego Metra Warszawskiego.

Na miejsce zostali wezwani strażacy. – Trwa oddymianie. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia – dodał po godzinie 9.30. Przed godziną 10 utrudnienia zakończyły się.

Będzie analiza tego co było dokładną przyczyną zadymienia.

Utrudnienia na pierwszej linii metra Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego

