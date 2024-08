Jest zgoda miasta na SBM FFestival 2024 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Organizator hip-hopowej imprezy uzyskał pozytywną opinię służb, a co za tym idzie - miasta. Wcześniej ratusz wydał negatywną decyzję o lokalizacji koncertów.

Stołeczny ratusz poinformował w środę, że organizator uzyskał pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, a w ślad za tym miasto jest zobowiązane wydać pozytywną decyzję dla organizacji tych imprez. To oznacza, że impreza odbędzie się zgodnie z planem w dniach od 29 sierpnia do 1 września.

W czym tkwił problem? Dotychczas SBM FFestival 2024 odbywał się na bemowskim lotnisku. Protestowali jednak okoliczni mieszkańcy. Skarżyli się nie tyle na hałas – do którego zdążyli się przyzwyczaić – ale na to, że impreza trwała prawie do trzeciej nad ranem przez cztery dni z rzędu. Rozwiązaniem problemu miała być nowa lokalizacja, ale i tu pojawił się problem: uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, pacjentów pobliskiego szpitala i dla środowiska. Teren AWF-u znajduje się bowiem w pobliżu Lasu Bielańskiego.