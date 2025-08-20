Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę

Podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, potwierdziła w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że we wtorek około południa doszło do zatrzymania mężczyzny, podejrzewanego o zranienie ochroniarza.
Jak dodała, policjanci prowadzą czynności w tej sprawie, trwają przesłuchania świadków. Po ich zakończeniu materiał dowodowy zostanie przekazany prokuraturze, która podejmie dalsze decyzje o kierunku postępowania i ewentualnych zarzutach dla zatrzymanego.
Pierwszy informację o zatrzymaniu podał reporter RMF MAXX.
Atak nożem na ochroniarza
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 20 w jednym ze sklepów na ulicy Przy Agorze. - Mężczyzna chciał dokonać kradzieży sklepowej. Zauważył to ochroniarz. Doszło między nimi do szarpaniny, w trakcie której pracownik ochrony został raniony w przedramię niebezpiecznym narzędziem. Sprawca zbiegł, aktualnie policjanci go szukają - przekazał wówczas Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodał, ochroniarzowi nic poważnego się nie stało, ma delikatne rozcięcie.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
