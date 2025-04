Nabój do karabinu na klombie pod drzewem

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

Strażnicy miejscy interweniowali na warszawskich Bielanach, gdzie zaniepokojony mieszkaniec zauważył nabój karabinowy pod drzewem. Na znalezisko natrafił w okolicy, w której często bawią się dzieci.

Strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego patrolowali w środę 9 kwietnia rejon Wrzeciona, interweniując wobec nieprzepisowo parkujących kierowców. W pewnej chwili do patrolu podszedł zaniepokojony mężczyzna, który zgłosił, że na klombie pod krzewem leży coś, co przypomina nabój karabinowy.

Tajemniczy nabój znaleziony na Bielanach Źródło: Straż miejska

"Tego typu przedmiot pozostawiony bez nadzoru na terenie osiedla stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza że w okolicy nieraz bawią się dzieci. Funkcjonariusze potwierdzili, że przedmiot to w pełni uzbrojony nabój długości około 6 cm, o którego znalezieniu trzeba zawiadomić policję. Do czasu przyjazdu policjantów miejsce znaleziska zostało przez strażników zabezpieczone. Być może śledczym uda się ustalić, czy nabój to zguba współczesna czy historyczna" - czytamy w komunikacie strażników.

Strażnicy podziękowali też za czujność mieszkańca, która wpłynęła na bezpieczeństwo sąsiadów.