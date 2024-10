Specjalne linie cmentarne od weekendu

W najbliższy weekend, 26-27 października, uruchomione zostaną tramwaje i autobusy specjalnych linii cmentarnych. Ułatwią one dojazd do największych warszawskich nekropolii tym wszystkim, którzy chcą odwiedzić groby bliskich przed dniem Wszystkich Świętych.

W sobotę i niedzielę, 26 i 27 października, na trasy wyjadą autobusy i tramwaje linii cmentarnych. Tramwajami linii C1 (Annopol – Cmentarz Wolski przez Most Gdański) oraz C6 (Żerań Wschodni – Cmentarz Wolski przez Most Śląsko-Dąbrowski) będzie można dojechać na Cmentarz Bródnowski i Wolski a C4 (Żerań Wschodni – pl. G. Narutowicza przez Most Śląsko-Dąbrowski) na Cmentarz Bródnowski.

Autobusy linii C09 będą kursowały z metra Młociny do bramy głównej Cmentarza Północnego, C40 natomiast z Młocin dojadą pod bramę południową i zachodnią Cmentarza Północnego. Częściej niż zwykle w weekendy będą kursowały tramwaje linii 3 oraz autobusy linii 169, 173, 180 (tylko w niedzielę), 181, 183, 189, 500. Do obsługi linii 13 i 27 a także 110, 122, 169, 173, 181, 183, 212, 250 Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) skieruje pojazdy o większej pojemności.

Korekty w trasach

ZTM przygotował także korekty w trasach autobusów, dzięki którym łatwiej będzie dotrzeć na cmentarze. Autobusy linii 110 będą zatrzymywały się na ulicy Wólczyńskiej na przystanku w pobliżu bramy południowej Cmentarza Północnego, a 161 w godzinach 9.00-17.00 będą podjeżdżały, w obydwu kierunkach, do cmentarza przy ulicy Izbickiej. W rozkładzie linii 173 znajdą się dodatkowe kursy na krótszej trasie – do przystanku Brata Alberta. Oznacza to zwiększenie ilości kursów do cmentarza w Marysinie Wawerskim.

Autobusy linii 250 będą podjeżdżały dodatkowo – w godzinach 9.00-17.00 – także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

409 połączy największe nekropolie

Dwie największe warszawskie nekropolie – Cmentarz Bródnowski i Cmentarz Północny –łączy linia autobusowa 409. W sobotę i niedzielę pojedzie ona nieco inną trasą na Targówku (ulicami Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty) i zatrzyma się w pobliżu bramy cmentarza przy Chodeckiej. Natomiast na Bielanach autobusy tej linii nie będą dojeżdżały do bramy północnej Cmentarza Północnego oraz stacji metra Młociny.

Wygodniejszy będzie również dojazd do Cmentarza Południowego. W godzinach 9.00-17.00 wszystkie kursy linii 727 będą realizowane do tej nekropolii a autobusy zatrzymają się przy wszystkich bramach.

Zmiany po weekendzie

W dniach 28-31 października na trasy wyjadą autobusy linii C40, które podjadą także pod bramę główną Cmentarza Północnego. Autobusy linii 110 będą zatrzymywały się na ulicy Wólczyńskiej – na przystanku w pobliżu bramy południowej. Autobusy linii 250 będą podjeżdżały dodatkowo w godzinach 9:00-17:00 także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

Na ulice wyjadą także autobusy 409, ale nieco zmienioną trasą na Bródnie – ulicami Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty – i zatrzymają się w pobliżu bramy cmentarza przy Chodeckiej. Natomiast na Bielanach 409 nie będzie dojeżdżał do bramy północnej Cmentarza Północnego (swoje przystanki mają tam 181 i 303) oraz stacji metra Młociny.

Objazdy skrzyżowania

Trwa rozbudowa skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z 3 Maja w Mościskach. Na czas prac ulica Estrady po obu stronach skrzyżowania została zamknięta. Z tego powodu kierowcy od strony Bemowa ulicą Estrady nie mogą dojechać do Cmentarza Północnego. Należy też pamiętać, że ulica Arkuszowa jest zwężona do jednego pasa, a kierowcy jeżdżą wahadłowo. Samochodem do parkingu przy Bramie Głównej cmentarza można dojechać ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej. Z kolei na parkingi przy bramach Zachodniej i Południowej dojazd prowadzi od strony Łomianek, ulicą Trenów.

W pierwszych dniach listopada w okolicy Cmentarza Północnego będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu. Większość kierowców nie przejedzie ulicą Wólczyńską. Poruszać się nią będą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i posiadacze identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl