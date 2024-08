400 sklepów w kontenerach. Tymczasowe targowisko przy Marywilskiej otwarte

"Musiałyśmy przyjechać"

Jedna ze sprzedających w tymczasowym miasteczku wskazywała, że kupcy są dobrej myśli. - Pani prezes, obsługa Marywilskiej, wszyscy podeszli do nas z sercem. To była dla nas ogromna strata, spaliły się miliony złotych. Na hali miałam trzy boksy, mogłam dostać dwa kontenery, ale nie chciałam. Niech każdy dostanie, ponieważ to są dla tych ludzi ciężkie lata pracy. Najważniejsze jest dla nas to, aby przyszli klienci, a z resztą damy sobie wszyscy radę - zaznaczyła.