Pijany motocyklista uderzył w auto, sunął po asfalcie kilkadziesiąt metrów

Nie miał uprawnień i był pijany. Mimo to wsiadł na motocykl. Na Białołęce wjechał w taksówkę i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Został ujęty przez strażnika miejskiego, który podbiegł, sądząc, że będzie walczył o życie motocyklisty.

Do zdarzenia doszło w sobotę około 16.30. Starszy inspektor Łukasz Capiga nie był w pracy, wracał z żoną z zakupów. Stojąc na światłach, na skrzyżowaniu ulic Daniszewskiej i Annopol, usłyszał za sobą huk, a w lusterku zobaczył przewracający się motocykl i sunącego po asfalcie człowieka.

Motocyklista twierdził, że wypadł z taksówki

- Kiedy dobiegłem, poszkodowany zdążył już zdjąć kask. Gdy powiadomiłem go, że jestem ratownikiem i poprosiłem, by się nie ruszał, bo przed chwilą miał wypadek na motocyklu, stanowczo zaprzeczył. Twierdził, że wypadł z taksówki, w którą uderzył jednoślad i oświadczył, że idzie do domu - relacjonuje cytowany w komunikacie prasowym strażnik. - Poczułem od poszkodowanego silny zapach alkoholu i powtórzyłem, żeby nie ruszał się z miejsca - dodaje.