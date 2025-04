Awaria w kanale ciepłowniczym, nie żyje jedna osoba Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jedna osoba nie żyje, druga z poparzeniami trafiła do szpitala po awarii w kanale ciepłowniczym na Białołęce. Znajdowały się w nim dwie osoby będące prawdopodobnie w kryzysie bezdomności.

Do zdarzenia doszło na ulicy Modlińskiej 15, na wysokości jednostki straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło do strażaków po północy w nocy z piątku na sobotę.

Jeden z poszkodowanych wyszedł o własnych siłach

- W kanale ciepłowniczym doszło do awarii. Do naszej jednostki przybiegł mężczyzna, który wołał o pomoc. W kanale znajdowały się dwie osoby. Poszkodowany wyszedł o własnych siłach i miał poparzone nogi. Udzielono tej osobie pomocy medycznej i zadysponowano na miejsce nasze jednostki. Mężczyzna trafił następnie do szpitala - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Strażak dodał, że na miejscu potwierdzono awarię i dużą ilość wydobywającej się pary wodnej. Ewakuowano osobę znajdującą się w kanale i przekazano ją pod opiekę ratownictwu medycznemu. - Niestety lekarz na miejscu stwierdził zgon mężczyzny - poinformował strażak.

Działania na miejscu trwały nieco ponad godzinę. Ostatni zespół wrócił do jednostki po godzinie 1. Pracowały tam dwa zastępy strażaków, policja, zespół ratownictwa medycznego i pogotowie ciepłownicze.

Na miejscu w sobotę rano był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Wszystko działo się w kanałach. To prawdopodobnie osoby w kryzysie bezdomności, które często można spotkać w tej okolicy. Poszkodowani znajdowali się w środku, w studzience - doprecyzował nasz reporter. Jak dodał, na miejscu widać jeszcze ślady akcji ratowniczej - opatrunki i rękawiczki.