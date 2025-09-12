Logo TVN Warszawa
Warszawa
Białołęka

Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt

Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulica Rydygiera czeka na remont
W nadchodzący weekend drogowcy pojawią na Białołęce, gdzie będą asfaltowali trzy ulice: Modlińską, Żerańską i Kobiałka. Podobne prace zaplanowano na Mokotowie: na Modzelewskiego i Spacerowej. Z kolei na pętli Metro Młociny odbędą się roboty konserwacyjne i wymiana oświetlenia.

Zbliża się finał remontu ulicy Modlińskiej. W piątek, 12 września, około godziny 20:00 drogowcy zamkną całą nitkę Modlińskiej w stronę Pragi-Północ, na odcinku od Ćwiklińskiej do Mehoffera.

Za skrzyżowaniem z ulicą Winorośli kierowcy przejadą na drugą jezdnię, gdzie będą mieli jeden pas. Dwa pozostałe będą prowadziły w kierunku Legionowa. Jadący Modlińską od strony Legionowa przez skrzyżowanie z ulicą Mehoffera przejadą wyłącznie na wprost. Do Mehoffera kierowcy dojadą przez ulicę Światowida.

Koniec prac w poniedziałek, 15 września, około godziny 4:00.

Zamknięta jezdnia ulicy Modlińskiej
Zamknięta jezdnia ulicy Modlińskiej
Źródło: Infoulice Warszawa

Żerańska i Kobiałka z nową nawierzchnią

Kończą się również prace na ulicy Żerańskiej. Mieszkańcy mogą już przejść równymi chodnikami. Drogowcy zaplanowali w tym miejscu jeszcze modernizację oświetlenia, ale wcześniej ułożą tam nową nawierzchnię.

W piątek, 12 września, około godziny 20:00 zamkną wjazd w ulicę Żerańską od strony Modlińskiej. Nieprzejezdny będzie także fragment Klembowskiej od wjazdu na stację benzynową do Konwaliowej. Do końca prac, czyli do poniedziałku, 15 września, do około godziny 4:00 kierowcy pojadą objazdem: Modlińską, Światowida i Myśliborską. Autobusy linii 211 będą miały skróconą trasę do ulicy Portowej.

Asfaltowanie ulicy Żerańskiej
Asfaltowanie ulicy Żerańskiej
Źródło: Infoulice Warszawa

Także w piątek, ale o godzinie 22:00 rozpoczną się prace na ulicy Kobiałka. Wymieniona zostanie nawierzchnia pomiędzy Frachtową a Mochtyńską, a także na Mochtyńskiej – przy wjeździe na parking sklepu spożywczego. Prace zostały podzielone na etapy.

Najpierw drogowcy zamkną pas w kierunku ulicy Ruskowy Bród. W stronę Kanału Żerańskiego ruch będzie odbywał się normalnie. W nocy z soboty na niedzielę prace przeniosą się na drugi pas – drogowcy będą frezowali ten prowadzący w stronę kanału, a kierowcy przejadą już po nowej nawierzchni w kierunku Ruskowego Brodu. Remontowany odcinek będzie można objechać ulicami: Mochtyńską, Fajną, Mańkowską, Ruskowy Bród i Kobiałka. Prace zostały zaplanowane do poniedziałku, 15 września, do godziny 4:00. Do tego czasu autobusy linii: 120, 226, 234 i N14 będą kursowały zmienionymi trasami.

Remont nawierzchni ulicy Kobiałka
Remont nawierzchni ulicy Kobiałka
Źródło: Infoulice Warszawa

Poprawki na Spacerowej, nowy asfalt na Modzelewskiego

Od blisko półtora roku tramwaje zjeżdżają ulicami Spacerową i Goworka do Gagarina. To część trasy do Wilanowa. Teraz wykonawca inwestycji został zobowiązany do dokonania poprawek na jezdni Spacerowej w kierunku Belwederskiej.

Od nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 września, ulica będzie nieprzejezdna od Chocimskiej do Słonecznej. Jadący z centrum będą kierowani na objazd Dolną. Z przeciwnej strony objazd do Belwederskiej poprowadzi ulicami: Puławską, przez plac Unii Lubelskiej, aleją Szucha, Trasą Łazienkowską, Czerniakowską i Gargarina. Autobusy linii: 167, 168, N31 i N81, zamiast w dół Spacerową, pojadą ulicami: Boya-Żeleńskiego, przez plac Unii Lubelskiej, Bagatela i Belwederską. Prace zakończą się najpóźniej w poniedziałek, 15 września, o godzinie 4:00.

Wyrównają Spacerową
Wyrównają Spacerową
Źródło: Infoulice Warszawa

Nieco krócej, bo tylko przez około dobę, kierowcy nie przejadą ulicą Modzelewskiego – pomiędzy Domaniewską a aleją Lotników. Drogowcy kończą tam przebudowę przejścia dla pieszych i wjazdu przed nowy budynek, a teraz na jezdni ułożą nowy asfalt.

W piątek, 12 września, o godzinie 18:00 zamkną Modzelewskiego pomiędzy Maleckiego a wjazdem na parking przed budynkiem Modzelewskiego 37. W obie strony kierowcy będą mogli wybrać objazd ulicą Wołoską albo aleją Niepodległości. Tymi ulicami zostaną wyznaczone także objazdy dla autobusów linii: 174, N36 i N86. Roboty na Modzelewskiego maja potrwać do późnego popołudnia w sobotę, 13 września.

Prace na ulicy Modzelewskiego
Prace na ulicy Modzelewskiego
Źródło: Infoulice Warszawa

Prace na pętli Metro Młociny

W sobotę i niedzielę, 13 i 14 września, przy stacji metra Młociny zostały zaplanowane prace konserwacyjne i wymiana oświetlenia.

Nieczynne będą dwa perony tramwajowe, a kursowanie składów linii 2 będzie zawieszone. Pasażerów "dwójki" przewiozą tramwaje linii 26 i 33, które w weekend będą miały wydłużone trasy – z Młocin pojadą ulicą Zgrupowania AK "Kampinos", aleją Wittek, mostem Skłodowskiej-Curie, aleją Kuklińskiego, Traktem Nadwiślańskim i Światowida do pętli Winnica.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

