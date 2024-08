Wojewoda szuka pieniędzy na Osiedle Przyjaźń. Zamierza przekonać ministra finansów

Wojewoda będzie szuka pieniędzy

Podkreślił, że jeżeli to się nie uda, to będzie szukał pieniędzy w tzw. rezerwie wojewody, żeby móc sfinansować projekt modernizacji infrastruktury i móc oszacować koszty tej inwestycji. - A następnie móc przygotować program wieloletni, z potencjalną możliwością finansowania infrastruktury z budżetu państwa. Bo teren jest własnością Skarbu Państwa, który ze względu na roszczenia nie może być przekazany, choćby w formie darowizny, na cel publiczny do miasta - dodał.

Skala remontów na pewno będzie duża

- Miasto do tych czterech milionów dokłada 38 milionów, by móc zachować bieżącą substancję, a nie po to, by cokolwiek wyremontować, bo tych pieniędzy jest za mało"- skomentował we wtorek wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek.