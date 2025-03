Pięciokilometrowy bieg na Bemowie, sporo utrudnień

Utrudnienia w związku z biegiem na Bemowie (zdj. ilustracyjne) Źródło: UM Warszawa

Na Bemowie odbędzie się w niedzielę bieg BeMore5K. Jego uczestnicy pokonają pięciokilometrową trasę. Podczas imprezy zamknięty zostanie fragment jezdni na Powstańców Śląskich oraz część ulicy Radiowej. Kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej czekają objazdy.

Niedzielne wydarzenie będzie pierwszą edycją biegu BeMore5K na Bemowie. Start i meta zawodów będą znajdowały się pobliżu Urzędu Dzielnicy Bemowo. Uczestnicy wystartują o godzinie 11. Pobiegną ulicą Powstańców Śląskich do Radiowej, a następnie skręcą w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej. Kilkadziesiąt metrów przed ulicą Ebro zawrócą i powrócą na metę tą samą drogą. Czas na pokonanie trasy biegu to 45 minut.

Zamknięte ulice i objazdy

Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 8 w niedzielę i potrwają do godziny 13. W celu przygotowania linii startu i mety zamknięta zostanie jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Połczyńskiej, pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 a Górczewską.

"Kierowcy jadący ulicą Powstańców Śląskich od alei Reymonta, na skrzyżowaniu z ulicą Radiową, będą mieli o jeden pas do jazdy prosto mniej. Zaraz za torami tramwajowymi będą kierowani w prawo, w ulicę Dywizjonu 303. Dalej będą mogli przejechać wyłącznie mieszkańcy Bolkowskiej i Pełczyńskiego. Z kolei wyjazd z tych dwóch ulic będzie możliwy wyłącznie w kierunku Lotniska Bemowo" - ostrzega ratusz.

Kolejne zmiany w ruchu będą obowiązywały na pół godziny przed startem, czyli od 10.30. Ratusz podaje, że jezdnia Powstańców Śląskich prowadząca w stronę Połczyńskiej zostanie zamknięta już na skrzyżowaniu z Radiową. Z kolei Radiowa będzie nieprzejezdna od ronda Adamieckiego do Powstańców Śląskich. Kierowcy wrócą na te ulice o godzinie 12.00.

Zmiany czekają także jadących ulicą Radiową od strony Wrocławskiej oraz Wrocławską od Radiowej. Na skrzyżowaniach z Powstańców Śląskich, skręcą oni tylko w prawo, w kierunku Lotniska Bemowo. Natomiast z ulicy Ebro na Radiową będzie można wyjechać wyłącznie w kierunku rondo Adamieckiego.

Połączenie z Powstańców Śląskich stracą ulice Hery i Pełczyńskiego. "Zamknięte zostaną również wszystkie wyjazdy z osiedli dochodzących do wyłączonych fragmentów Powstańców Śląskich i Radiowej oraz łączące się bezpośrednio z trasą biegu" - dodają urzędnicy.

Trasa biegu BeMore5K! na Bemowie

Podczas zawodów policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz kierowców. Będzie można spotkać ich na najważniejszych skrzyżowaniach. Piesi przejdą przez trasę biegu wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez służby porządkowe.

Przez cały czas kierowcy będą mieli do dyspozycji jezdnię ulicy powstańców Śląskich w kierunku alei Reymonta.

Autobusy i tramwaje zmienią trasy

"Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim autobusów linii 122 i 523 jadących w kierunku pętli Os. Górczewska i PKP Olszynka Grochowska. W godzinach 8-10, a później od 12 do 14 autobusy 122 z Wrocławskiej skręcą w prawo, w Radiową. Później od Starego Bemowo, już razem z autobusami 523, będą jechały objazdem ulicami Kaliskiego i Lazurową do Górczewskiej" - zapowiada urząd miasta.

Między 10 a 12 tramwaje linii 20 będą kursowały na trasie skróconej do pętli Koło, podobnie jak autobusy linii 220, które dojadą tylko do pętli Stare Bemowo. "W tym czasie autobusy 122 zmienią objazd. Z Wrocławskiej skręcą w Radiową, ale w lewo. Następnie pojadą Dywizjonu 303 do Ciołka i Górczewskiej. 523 wciąż będą kursowały ulicami Kaliskiego i Lazurową" - podano w komunikacie.

