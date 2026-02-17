Logo TVN24
Świat

Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów

Lasy tropikalne
Scenariusze zmian klimatu
Czy opady deszczu generowane w lasach tropikalnych da się wycenić? Takiego zadania podjęli się naukowcy z University of Leeds. Ich analizy pokazują, jak ważna - i opłacalna - jest ochrona zielonych płuc Ziemi.
Lasy tropikalne każdego roku produkują ogromne ilości deszczu. To dlatego tak ważna jest ochrona tych cennych terenów w związku z postępującymi zmianami klimatu oraz degradacją spowodowaną działalnością człowieka. Z badań opublikowanych we wtorek na łamach czasopisma "Communications Earth & Environment" wynika, że każdy hektar lasu produkuje 2,4 miliona litrów deszczu rocznie. Tyle wody wystarczy, aby napełnić basen olimpijski.

Wycenili, ile warte są opady

Badacze z angielskiego University of Leeds korzystali z obserwacji satelitarnych oraz symulacji opadów oszacowanych w oparciu o najnowszą generację modeli klimatycznych. Po przeprowadzeniu uproszczonej wyceny ekonomicznej wskazali wartość pieniężną opadów.

Naukowcy obliczyli, że deszcz padający w brazylijskiej Amazonii ma wartość około 20 miliardów dolarów amerykańskich rocznie. To ponad 70 miliardów polskich złotych. Dla porównania, obecne środki przeznaczane na ochronę lub odbudowę zielonych płuc Ziemi stanowią jedynie ułamek tej kwoty.

Lasy tropikalne pomagają utrzymać regionalne i kontynentalne systemy opadów, które stanowią podstawę rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i produkcji energii. Z badania wynika, że w tropikach każdy metr kwadratowy lasu przyczynia się do powstania około 240 litrów opadów rocznie, a w Amazonii jest to nawet około 300 litrów.

Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Cenna wilgoć

Badanie wykazało, że wytworzenie wystarczającej ilości deszczu, która pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków do uprawy niektórych roślin, wymaga wilgoci generowanej przez obszar leśny większy niż powierzchnia zajmowana przez same uprawy. Na przykład uprawa bawełny zużywa 607 litrów wilgoci na metr kwadratowy, co odpowiada ilości wody wytwarzanej przez dwa metry kwadratowe nienaruszonego lasu. Z kolei plantacja soi wymaga 501 litrów wilgoci, co odpowiada 1,7 metra kwadratowego nienaruszonego lasu.

Utrata lasów już teraz powoduje znaczne koszty. Naukowcy szacują, że wylesianie, które w ostatnich dziesięcioleciach sięgnęło w Amazonii około 80 milionów hektarów, mogło zmniejszyć korzyści płynące z opadów deszczu o prawie pięć miliardów dolarów rocznie. To, że pada, ma wpływ wpływ na produkcję żywności, pozyskiwanie energii i bezpieczeństwo wodne.

- To najbardziej kompleksowy i solidny dowód na wartość lasów tropikalnych w dostarczaniu opadów - powiedziała główna autorka badania doktorka Jess Baker z Wydziału Ziemi, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju przy University of Leeds. - Pomimo międzynarodowych wysiłków mających na celu powstrzymanie wylesiania, tempo wycinania lasów tropikalnych rośnie - dodała.

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Zmiany klimatuKlimatglobalne ocieplenieBadania naukoweAmazonia
