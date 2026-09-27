Zamknięcie lotniska w Katanii. Polskie MSZ wydało komunikat

Aktywność Etny doprowadziła do utrudnień na lotnisku w Katanii na Sycylii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

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Po sobotnim wzmożeniu aktywności Etny największe sycylijskie lotnisko w niedzielę pozostaje sparaliżowane. Jak poinformowała agencja informacyjna ANSA, wulkan wyrzucił chmurę popiołu i gazu na wysokość nawet czterech kilometrów.

W związku ze wzmożoną aktywnością Etny pojawiły się utrudnienia na lotnisku w Katanii. Firma SAC, operator portu lotniczego Katania-Fontanarossa, poinformowała w oświadczeniu, że wszystkie przyloty i odloty zostały zawieszone do późnego wieczora w niedzielę. Poprosiła pasażerów o sprawdzenie statusu swojego rejsu u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

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Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

O utrudnieniach w ruchu lotniczym związanym z erupcją Etny informuje też platforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Odyseusz. W komunikacie zaleca się monitorowanie sytuacji i bieżące sprawdzanie statusu lotu u przewoźnika. Ponadto MSZ informuje, że w razie odwołania lotu z lotniska Katania-Fontanarossa, warto skorzystać z innych lotnisk na Sycylii i pobliskich wyspach.

"W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie" - czytamy w komunikacie.

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Kolejne zakłócenia na największym lotnisku na Sycylii

Etna to najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie. Jego erupcje często doprowadzają do zakłóceń w transporcie powietrznym na Sycylii. Najbardziej narażone na wzmożoną aktywność wulkanu jest port lotniczy w Katanii - piąty pod względem ruchu pasażerskiego we Włoszech - położony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od szczytu.

W tym roku do największych utrudnień w związku z aktywnością Etny dochodziło w pierwszej połowie sierpnia. Lotnisko w Katanii nie działało wówczas przez wiele dni, a problemy pojawiały się również w innych portach lotniczych na Sycylii. Kolejny, krótszy epizod wzmożonej aktywności Etny miał miejsce w połowie września.