Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zamknięcie lotniska w Katanii. Polskie MSZ wydało komunikat

|
Erupcja Etny sparaliżowało lotnisko w Katanii
Aktywność Etny doprowadziła do utrudnień na lotnisku w Katanii na Sycylii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W niedzielę na lotnisku w Katanii na włoskiej Sycylii tablice odlotów i przylotów świecą na czerwono. Po kolejnym przebudzeniu Etny całkowicie wstrzymano ruch powietrzny. O utrudnieniach w podróży informuje też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po sobotnim wzmożeniu aktywności Etny największe sycylijskie lotnisko w niedzielę pozostaje sparaliżowane. Jak poinformowała agencja informacyjna ANSA, wulkan wyrzucił chmurę popiołu i gazu na wysokość nawet czterech kilometrów.

W związku ze wzmożoną aktywnością Etny pojawiły się utrudnienia na lotnisku w Katanii. Firma SAC, operator portu lotniczego Katania-Fontanarossa, poinformowała w oświadczeniu, że wszystkie przyloty i odloty zostały zawieszone do późnego wieczora w niedzielę. Poprosiła pasażerów o sprawdzenie statusu swojego rejsu u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Stolica pod wodą. "Obudziłem się, żeby iść do pracy, a ulica przed domem była zalana"

Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

O utrudnieniach w ruchu lotniczym związanym z erupcją Etny informuje też platforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Odyseusz. W komunikacie zaleca się monitorowanie sytuacji i bieżące sprawdzanie statusu lotu u przewoźnika. Ponadto MSZ informuje, że w razie odwołania lotu z lotniska Katania-Fontanarossa, warto skorzystać z innych lotnisk na Sycylii i pobliskich wyspach.

"W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie" - czytamy w komunikacie.

Kolejne zakłócenia na największym lotnisku na Sycylii

Etna to najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie. Jego erupcje często doprowadzają do zakłóceń w transporcie powietrznym na Sycylii. Najbardziej narażone na wzmożoną aktywność wulkanu jest port lotniczy w Katanii - piąty pod względem ruchu pasażerskiego we Włoszech - położony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od szczytu.

W tym roku do największych utrudnień w związku z aktywnością Etny dochodziło w pierwszej połowie sierpnia. Lotnisko w Katanii nie działało wówczas przez wiele dni, a problemy pojawiały się również w innych portach lotniczych na Sycylii. Kolejny, krótszy epizod wzmożonej aktywności Etny miał miejsce w połowie września.

Źródło: Reuters, ANSA, Aeroporto Internazionale di Catania, Odyseusz
Udostępnij:
Tagi:
WłochySycyliawulkany
Czytaj także:
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
Świat
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Bangkok po ulewie (26.09.2026)
Stolica po ulewie. "Wszystko jest zniszczone"
Świat
Kajakami po ulicach Nowego Jorku
Zamiast aut wybrali kajaki. Nagranie z Nowego Jorku
Świat
Ratownicy TOPR podczas interwencji z użyciem śmigłowca
Trudna sobota dla ratowników TOPR. Cztery razy używali śmigłowca
Polska
Atractosteus tropicus
Zagraża jej silne El Nino, w ten sposób rozmnożyli ją po raz pierwszy
Ciekawostki
Nor'easter w USA
"Musieliśmy natychmiast się ewakuować". Zalane miasta, odwołane loty
Świat
O poranku...
Słaba widzialność o poranku. IMGW ostrzega
Prognoza
Huragan Nolo zbliża się do Hawajów
Stan wyjątkowy. "Rozważ przeniesienie się do bezpieczniejszego schronienia"
Świat
Plaża w Patagonii w Argentynie
Znaleźli dziesiątki martwych waleni. Podejrzewają bakterie
Świat
Bolid w Niemczech
Kula ognia przecięła niebo w okolicach Berlina. Nagranie
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Czeka nas prawdziwe babie lato. Na ile stopni możemy liczyć
Prognoza
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Nietypowy gość pojawił się przed kościołem
Ciekawostki
Dolina Pięciu Stawów. Widok na Granaty
Ostrzeżenie w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie
Polska
Huragan Polo doprowadził do zniszczeń w miejscowości El Paraiso w meksykańskim stanie Colima
Znów ma piątą kategorię. "Morze wciąż nie jest spokojne"
Świat
Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru
Celnicy przeszukali kontener. Znaleźli setki skamieniałości
Świat
El Nino zagraża lwom morskim
Lwy morskie chorują przez El Nino
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
Prognoza
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Gorąc idzie do naszych sąsiadów. Może być nawet 30 stopni
Świat
Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
W Hiszpanii termometry pokazały prawie 40 stopni
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie
Polska
Słonica afrykańska z dwójką młodych w Kenii
Słonie mogą stosować rośliny lecznicze
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Radar i mapa opadów. Tak deszcz ma wędrować nad krajem
Prognoza
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym z 23 września
"Bardzo poważna sytuacja". Kolejne zagrożenie na Pacyfiku
Świat
Japonia po tajfunie
Pękła grobla, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
Świat
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Płazińce potrafią regenerować się nawet z niewielkiego fragmentu ciała
Potrafią zregenerować nawet własny mózg. Odkrycie może pomóc ludziom
Nauka
brazylia miasto ludzie shutterstock_2846539939
Rio de Janeiro takiego września jeszcze nie miało
Świat
Callipallene pilosuspedes, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic
Mają czerwone oczy i "włochate" nogi. Odkryto dwa nowe "morskie pająki"
Nauka
Jeleń z gałęzią w porożu
Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło?
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom