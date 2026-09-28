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Wybuch wulkanu powiększył wyspę. Widać to na zdjęciach satelitarnych

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Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wybuch wulkanu Arak Krakatau na zdjęciach satelitarnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: European Union, Copernicus Sentinel-2
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Na początku września wybuchł indonezyjski wulkan Anak Krakatau. Wyrzucił dużą ilość lawy, co doprowadziło do powiększenia powierzchni wyspy, na której leży. Zmianę można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych.

W dniach od 4 do 6 września nieprzerwanie przez 25 godzin trwała erupcja indonezyjskiego wulkanu Anak Krakatau. Znajduje się na wyspie o tej samej nazwie, położonej między wyspami Jawa i Sumatra. Jak podali indonezyjscy geolodzy, lawa wypływała z aktywnego krateru w kilku kierunkach: północno-zachodnim, zachodnim i południowo-zachodnim.

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Erupcja wulkanu zmieniła kształt wyspy

Z Anak Krakatau wydostało się tak dużo świeżego materiału wulkanicznego, że zmienił się kształt wyspy. Widać to na zdjęciach satelitarnych udostępnionych przez europejskiego satelitę Copernicus Sentinel-2.

Poniższe zestawienie pokazuje dwa zdjęcia. Po lewej stronie widać fotografię wykonaną 8 sierpnia, gdzie jasnobrązowe osady wulkaniczne pokrywają większość stożka. Na drugim zdjęciu - po prawej stronie - z 20 września w południowej i zachodniej części wyspy rozciągają się ciemnobrązowe pokłady lawy. Według wyliczeń powierzchnia wyspy zwiększyła się o 0,2 kilometra kwadratowego.

Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-2

Erupcja Anak Krakatau z początku września doprowadziła do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym w Indonezji. Według oficjalnych danych odwołania i opóźnienia lotów oraz zmiany tras dotknęły ponad 300 tysięcy osób. Utrudnienia pojawiły się między innymi w porcie lotniczym Soekarno-Hatta w stołecznej Dżakarcie, największym w kraju.

Źródło: Copernicus, tvnmeteo.pl
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Tagi:
zdjęcia satelitarneIndonezjawulkany
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