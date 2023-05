"Jak jeden wielki plac budowy"

- Zostaliśmy zalani w czwartek o czwartej rano. Moje mieszkanie obejmuje parter i pierwsze piętro i to, co jest na parterze zostało zniszczone. Na ulicy sytuacja wygląda jak jeden wielki plac budowy. Wszędzie są meble, telewizory, góry śmieci, wszystko to, co ludzie mieli w domach. Mury zaczynają już brzydko pachnieć, bo na wysokości metra wszystko zostało zalane. Najgorzej ze śmieciami, bo maja je dopiero wywieźć 3 czerwca - opowiadał.