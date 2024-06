"Mały lockdown" w Grecji

W związku z ponad 40-stopniowymi upałami w Grecji władze wprowadziły różne ograniczenia. Część osób pracuje zdalnie, w Atenach uczniowie nie poszli do szkół. W środę przez część dnia zamknięty dla zwiedzających będzie Akropol.

W Grecji jest odczuwalna fala upałów, która ma potrwać do czwartku. Termometry w niektórych częściach kraju pokazują ponad 40 stopni Celsjusza. We wtorek w najgorętszych miejscach odnotowano 41,2 st. C. W środę rano w stolicy temperatura przekracza już 30 stopni.