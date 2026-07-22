Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spojrzał w lusterko, zobaczył tornado

|
Tornado
Tornado w Youngstown w stanie Ohio
Źródło wideo: Derrick Houston/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Przez część USA przetoczyły się burze. Groźne zjawiska wystąpiły między innymi w stanie Ohio. Tornado zostało nagrane przez kierowcę samochodu, który zobaczył zjawisko w bocznym lusterku.

Wtorek przyniósł niebezpieczną pogodę w części Stanów Zjednoczonych. Między innymi w stanie Ohio pojawiły się tornada. Jak poinformowała stacja CNN, w zasięgu frontu niosącego burze znalazło się 29 milionów osób.

Tornado widoczne w lusterku

Jedno z tornad wystąpiło w pobliżu miasta Youngstown w stanie Ohio. Zjawisko zostało zarejestrowane przez jednego z kierowców, który zauważył ogromny wir w bocznym lusterku swojego samochodu. W tym czasie w regionie obowiązywały ostrzeżenia wydane przez Narodową Służbę Pogodową (NWS). Amerykańskie media podały, że tego dnia w stanie Ohio wystąpiły co najmniej dwa tornada. Zdaniem meteorologów w regionie mogą nadal występować silne burze z gradem oraz opadami deszczu.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Spektakularne polowanie orek na delfiny. Nagranie

Klatka kluczowa-577360
Tornado w Youngstown w stanie Ohio
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Redagował dd

Źródło: CNN, WKBN
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
tornadoUSA
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Gdzie jest burza? Lokalnie silnie pada
Polska
Dwóch przechodniów próbuje chłodzić się wachlarzem i chłodnym ręcznikiem podczas upałów, Japonia
W Japonii odnotowano pierwsze w historii kokushobi
Świat
burza
Nawet kilkadziesiąt litrów deszczu. IMGW ostrzega przed burzami
Prognoza
Spektakularny atak orek na delfiny w Zatoce Monterey
Spektakularne polowanie orek na delfiny. Nagranie
Świat
Ewakuacja mieszkańców w Argentynie
Śnieżyce wymusiły ewakuację mieszkańców
Świat
Szop pracz Jimothy
"Jego kształt ciała nie przypominał niczego, co znałam"
Ciekawostki
Góra Hotham w Victorii w Australii (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie sądzę, żeby jakikolwiek klimatolog był zaskoczony takimi wydarzeniami"
Świat
Skutki pożaru w środkowej części Hiszpanii
To może być największy pożar w historii kraju
Świat
Powodzie w Chile
Ulice, domy i pola uprawne pod wodą. "Straty są ogromne"
Świat
Piorun raził turystów
Piorun raził turystów. Jeden spadł 30 metrów w dół zbocza
Świat
Pożary w Hiszpanii
Ewakuowano tysiące osób. Trwa walka z ogniem
Świat
Upalnie w Grecji
Szykują się na 43 stopnie Celsjusza
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
Polska
Burza tropikalna Bertha
Burza tropikalna Bertha stworzy "zagrażające życiu warunki"
Świat
Gorąco nie odpuszcza, Bukowina Tatrzańska i Ornontowice
Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze
Polska
Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody
Wysoki stan wody. IMGW ostrzega
Polska
Skutki powodzi w Afganistanie
Myśleli, że to trzęsienie ziemi
Świat
"Kręcący się" w kółko w Beskidzie Niskim
Pleń kręcił się w kółko. Nagranie
Polska
Dunaj odsłonił wrak statku koło miejscowości Opatovac
Wody odsłoniły wrak. Może rozwiązać 90-letnią tajemnicę
Świat
Deszczowa spirala nad Polską we wtorek rano
Deszczowa spirala wiruje nad Polską. Radar i mapa opadów
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tutaj wiatr mocno się rozpędzi
Prognoza
Upał w Macedonii Północnej
Kolejna fala upałów w Europie. Gorąco w Grecji i Macedonii Północnej
Świat
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż grzmi
Polska
Kibice w Madrycie świętują podczas finału mistrzostw świata
Przeżywali mecz tak, że trzy razy zatrzęsła się ziemia
Świat
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Na chwilę wróci lato. Wiemy kiedy
Prognoza
Szczecin po ulewie
Lunęło w Szczecinie. Auta brnęły przez zalane ulice
Polska
Zniszczenia po burzy w gminie Osiek
Trąba powietrzna w Świętokrzyskiem. Zerwane dachy, zawalona stodoła
Polska
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Ogień przeskakuje bariery. To największy pożar w historii regionu
Świat
Pingwiny małe z liściem
Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
Ciekawostki
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom