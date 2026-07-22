Spojrzał w lusterko, zobaczył tornado
Wtorek przyniósł niebezpieczną pogodę w części Stanów Zjednoczonych. Między innymi w stanie Ohio pojawiły się tornada. Jak poinformowała stacja CNN, w zasięgu frontu niosącego burze znalazło się 29 milionów osób.
Tornado widoczne w lusterku
Jedno z tornad wystąpiło w pobliżu miasta Youngstown w stanie Ohio. Zjawisko zostało zarejestrowane przez jednego z kierowców, który zauważył ogromny wir w bocznym lusterku swojego samochodu. W tym czasie w regionie obowiązywały ostrzeżenia wydane przez Narodową Służbę Pogodową (NWS). Amerykańskie media podały, że tego dnia w stanie Ohio wystąpiły co najmniej dwa tornada. Zdaniem meteorologów w regionie mogą nadal występować silne burze z gradem oraz opadami deszczu.
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Redagował dd