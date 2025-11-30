Karambol z udziałem 45 samochodów w stanie Indiana w USA Źródło: Enex

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ostatnich dniach przez północne Stany Zjednoczone przechodzą burze śnieżne, które skutkują znacznymi opadami. Meteorolodzy od kilku dni ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach od Kansas, przez Nebraskę i Illinois, po Indianę, związane z marznącymi opady, które powodują śliskość nawierzchni. O tym, jak niebezpieczna może być aura, przekonali się w sobotę kierowcy w stanie Indiana.

Karambol na autostradzie w stanie Indiana

Zimowa pogoda doprowadziła do karambolu z udziałem około 45 samochodów na międzystanowej autostradzie I-70 niedaleko miasta Terre Haute tuż przed godziną 10 w sobotę. Choć zdarzenie wyglądało na groźne i odnotowano wiele wypadków, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jak poinformowała stanowa policja, droga była zablokowana przez kilka godzin.

Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec zimowej pogody w północnych USA. Na początku kolejnego tygodnia w regionie spodziewana jest kolejna burza śnieżna, która może dotrzeć nawet do wschodniego wybrzeża kraju.