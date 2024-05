Władze Parku Narodowego Gór Skalistych poinformowały w czwartek, że ciało Lucasa Macaja odnaleziono na lodowcu Mills, przy trasie wspinaczkowej wiodącej na Longs Peak, najwyższy szczyt Gór Skalistych. Wstępne dochodzenie wykazało, że 23-latek z Colorado Springs w Kolorado "spadł z dużej wysokości". Ciało zmarłego wspinacza przewieziono śmigłowcem do biura koronera hrabstwa Boulder.

Przyjaciele żegnają 23-letniego wspinacza

Lucas Macaj był żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej - podała stacja telewizyjna KUSA. Dziewczyna 23-latka powiedziała stacji, że był on w bardzo dobrej kondycji i miał duże doświadczenie w wysokogórskich wyprawach.

"W wieku 23 lat Lucas był niezwykle oddany swojej rodzinie i przyjaciołom, a jego zaraźliwy entuzjazm i młodzieńcza energia rozświetlały każde pomieszczenie, do którego wszedł, trwale wpływając na wszystkich, którzy mieli przyjemność go spotkać" - przekazało na Facebooku Mountain Garrison, organizacja zrzeszająca fanów "Gwiezdnych Wojen", zajmująca się między innymi działalnością charytatywną. Macaj był jednym z jej członków. "Spoczywaj w pokoju, Lucas. Twój duch będzie żył w sercach wszystkich, którzy Cię znali" - czytamy we wpisie.