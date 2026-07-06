Świat USA. 25 osób zmarło wskutek trwających upałów Matylda Dziechcińska |

Upały zakłóciły świętowanie Dnia Niepodległości w USA Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: EPA/GRAEME SLOAN

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Upały przyczyniły się do śmierci 25 osób. Według NBC News większość zgonów odnotowano w New Jersey, gdzie liczba ofiar wyniosła aż 22. Resztę przypadków śmierci związanych z upałami potwierdzono w stanie Illinois oraz Missisipi. 156 milionów ludzi zostało objętych alertami przed upałami w sobotę, głównie na wschodzie kraju. Miejscami temperatury przekraczały 38 stopni Celsjusza - tę wartość zanotowano między innymi w Norfolk, Raleigh oraz w Waszyngtonie.

4 lipca mieszkańcy Ameryki świętowali 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. W stolicy kraju ratownicy oraz członkowie Gwardii Narodowej udzielali pomocy osobom z objawami przegrzania podczas obchodów uroczystości.

USA. Nie tylko upały, lecz także burze

Poza tym, ze było potwornie gorąco, grzmiało. Burze objęły obszary zamieszkane przez ponad 72 miliony ludzi. Miejscami występował grad, 900 tysięcy osób doświadczyło przerwy w dostawach prądu, a porywy wiatru przekraczały nawet 105 kilometrów na godzinę.

Według serwisu meteorologicznego AccuWeather, w najbiższym czasie lokalne powodzie, ulewne deszcze oraz gwałtowne burze będą zagrażać terenom od wschodnich zboczy Gór Skalistych po wybrzeże Atlantyku. Od początku lipca odnotowano ponad dwa tysiące gwałtownych zjawisk pogodowych, a aż tysiąc z nich przypadło na 4 lipca.

- Burze mogą wielokrotnie przechodzić nad tymi samymi obszarami, powodując przy tym nagłe powodzie błyskawiczne - ostrzegała meteoroloźżka Peyton Simmers. Takie zjawiska mogą utrudnić dojazd lub powrót ze świątecznych wyjazdów. Z ostrzeżeń AccuWeather wynika, że najpoważniejsze zagrożenia pogodowe dotyczą między innymi Baltimore, Filadelfii, Waszyngtonu oraz Nowego Jorku. Burze mogą trwać przynajmniej do czwartku.