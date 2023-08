"Jest tak naprawdę coraz gorzej", "mój taras jest cały w popiele". Relacje Polaków z Teneryfy

We wtorek na Teneryfie wybuchł pożar. - Nie udało się go opanować, jest tak naprawdę coraz gorzej - powiedziała w sobotę na antenie TVN24 Joanna Zbroja, Polka mieszkająca na Teneryfie. Dodała, że ogień przesuwa się w stronę miasta La Orotava, a dymy i popioły kierują się na północ wyspy, w stronę Puerto de la Cruz. - Objętych pożarem jest pięć tysięcy hektarów, 4,5 tysiąca osób zostało ewakuowanych. Z pożarem walczy ponad 250 strażaków. Hiszpania kontynentalna wysłała też wojsko, na wyspie jest już 250 żołnierzy - mówiła.

Jak opowiadała Polka, ogień gaszony jest przez samoloty gaśnicze. - One nabierają wodę i niestety muszą lecieć po nią aż do portu w Santa Cruz de Tenerife, ponieważ tam nie ma fal. Przed samolotami jest długa droga, zanim one nabiorą wody i wrócą - mówiła Zbroja. Dodała, że tak samo jest ze śmigłowcami, jest ich 17, ale one też muszą lecieć kawał drogi po wodę.